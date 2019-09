Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu renouvelle deux certifications environnementales

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est très fier d'obtenir de nouveau deux attestations en environnement reconnues soit le niveau Performance du programme ICI on recycle et la Certification Cégep vert, niveau excellence.

ICI on recycle, depuis 2009

Par son programme, RECYC-QUÉBEC vise à reconnaître les efforts des industries, commerces et institutions qui gèrent leurs matières résiduelles de façon responsable en mettant en place des mesures de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation. Le programme actuel est plus exigeant que celui des années précédentes, notamment en raison des 12 nouvelles normes obligatoires. Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a obtenu un excellent résultat lui permettant de répondre à ces critères.

Cégep Vert

Quant à lui, l'organisme Environnement Jeunesse décerne aux cégeps et collèges de la province inscrits au programme Cégep Vert des certifications reliées à leurs programmes de gérance de l'environnement et leurs pratiques éducatives. Le Cégep Saint-Jean s'est vu octroyer le niveau excellence.

Au cours de la dernière année, en plus de poursuivre ses actions environnementales, le Cégep a organisé des événements écoresponsables tels que le tournoi d'improvisation Le grand verglas et le Championnat de conférence en basketball masculin. Il a annoncé le retrait des pailles de plastique par ses deux concessionnaires alimentaires qui ont également poursuivi dans cette lancée en remplaçant leurs ustensiles à usage unique par des ustensiles biodégradables.

L'environnement, une priorité

Adopté en juin dernier, le nouveau plan stratégique 2019-2024 du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accorde une place importante à l'environnement. Plusieurs changements majeurs auront lieu au cours de l'année 2019-2020. Un des plus importants sera sans aucun doute la création d'un poste professionnel à temps plein en environnement. Cette nouvelle ressource aura plusieurs beaux projets dont, d'entrée de jeu, l'ajout de bornes de recharge pour voiture électrique à l'automne 2019. La couleur verte fera donc partie intégrante de la vision du Cégep.

