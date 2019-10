Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu obtient une subvention du CRSNG pour un projet de recherche en entomologie alimentaire!

Ce premier projet de recherche vise l'augmentation de la production et de la valeur nutritive des ténébrions meuniers. Les résultats obtenus permettront d'établir les bases d'une production d'insectes efficiente et écologique, valorisant les matières résiduelles végétales. Mesdames Anick Lepage, enseignante en Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA), et Fabienne Vozy, enseignante en biologie, réaliseront cette recherche. Elles seront appuyées par monsieur Stéphane Barriault, technicien en travaux pratiques au Département de biologie, et par madame Marie-Hélène Bergeron, conseillère pédagogique responsable du dossier de la recherche. Cette première phase du projet s'étalera sur six mois.