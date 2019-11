Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueillent 1 283 personnes lors de ses Portes ouvertes!

Les jeunes et leurs parents ont eu la chance de discuter et de poser leurs questions aux membres du personnel du Cégep ainsi qu'à plusieurs étudiantes et étudiants actuellement inscrits dans un programme d'études, notamment sur les cours offerts et les débouchés professionnels et universitaires. Ces échanges faciliteront leur prise de décision quant à leur inscription à un programme d'études, qui doit se faire au plus tard le 1er mars prochain, pour une admission au premier tour pour la session Automne 2020.