LE CÉGEP DE ST-HYACINTHE FAIT RESPECTER SES VALEURS

SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Cégep de Saint-Hyacinthe a été informé récemment d'une situation concernant son équipe de hockey et d'agissements inacceptables de la part de certains joueurs qui se sont produits dans le cadre d'une activité privée. Dès que le Collège a été mis au courant des faits, la direction a agi promptement en enclenchant une enquête interne. L'aide nécessaire, dont du support psychologique, a été mise en place. Cette activité a été organisée en contravention des règles en vigueur au Collège et édictées par l'entraîneur de l'équipe.

Dans le cadre de l'enquête interne, tous les joueurs présents à l'activité ont été rencontrés. Les parents des joueurs d'âge mineur ainsi que les parties prenantes au dossier ont également été informées de la situation et des mesures mises rapidement en place par le Collège. Certains joueurs seront suspendus des matchs de hockey jusqu'à ce que l'enquête interne soit terminée.

Sensibilisation

De façon continue et à chaque début de saison, les joueurs sont sensibilisés à l'importance d'avoir un comportement éthique et respectueux. À cet égard, le Collège a réitéré à tous les joueurs l'obligation de se comporter en fonction des valeurs de diversité, d'inclusion, de bienveillance, de responsabilisation et de respect.

