Le Cégep de Matane comptera un nouveau programme technique pour ses 50 ans

« À l'automne 2020, le Cégep de Matane accueillera sa cinquantième cohorte d'étudiants et pour marquer ses 50 ans de créativité, de passion et d'innovation, le cégep recevra une toute première cohorte d'étudiants dans un programme unique au Québec : Techniques de marketing numérique » a annoncé le directeur général du cégep, monsieur Pierre Bédard. « Débutés à l'automne 2017, les travaux d'élaboration de ce programme répondent à des besoins clairement identifiés du marché du travail ainsi qu'à un objectif précis de notre Planification stratégique 2017-2022, soit celui d'élargir notre offre de cours et de programmes à la formation initiale et à la formation continue. Dans un contexte de diminution de son bassin démographique, le Cégep de Matane doit développer de nouveaux marchés et intéresser un nouveau segment de la clientèle étudiante à le fréquenter. Cette nouvelle filière de formation s'intègre à notre offre et complète notre expertise dans l'enseignement de compétences répondant à des besoins stratégiques de main-d'oeuvre pour la région et tout le Québec » a complété monsieur Bédard.

Le marketing numérique désigne l'ensemble des méthodes et des pratiques marketing sur Internet, mais également celles liées aux téléphones mobiles, tablettes, objets connectés et différentes applications. Le marketing numérique vise à augmenter le trafic des sites Web, à influencer une cible par la création et l'animation de communautés sur les médias sociaux, ainsi qu'à assurer la fidélisation des consommateurs.

« Le mandat de la personne diplômée en Techniques de marketing numérique se réalise à partir d'une stratégie numérique élaborée par une organisation. Elle participe à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation de cette stratégie. Toujours à l'avant-plan des pratiques et des technologies actuelles, elle est en mesure de planifier et de mettre en œuvre des projets de marketing numérique viables et performants. Elle mesure et analyse l'efficacité des activités et propose des recommandations en vue d'atteindre les objectifs fixés » a précisé la directrice des études du cégep, madame Brigitte Chrétien.

La personne diplômée en Techniques de marketing numérique est en mesure de prendre en charge les tâches suivantes, et ce, dans n'importe lequel des secteurs de l'activité économique :

Gérer un site Web;

Créer du contenu;

Optimiser le référencement naturel;

Gérer des infolettres;

Gérer des médias sociaux;

Créer des campagnes de référencement payant;

Mettre en œuvre des stratégies publicitaires dans les médias sociaux;

Mesurer la performance des campagnes;

Gérer des projets de marketing numérique.

Impliquée et concernée par les enjeux de la société à l'ère numérique, la personne diplômée en Techniques de marketing numérique a amélioré ses compétences numériques et a développé sa pensée critique, sa curiosité, sa créativité, son sens de la communication, ainsi que sa capacité d'apprentissage, de collaboration et d'adaptation. La formation reçue lui permet également de comprendre et d'intégrer l'importance et la place que tous les médias autres que numériques peuvent occuper dans la stratégie de communication et de marketing de l'organisation au sein de laquelle elle opère.

« Dans un premier temps, le diplôme d'études collégiales (DEC) Techniques de marketing numérique sera offert en classe à Matane, mais à moyen terme nous souhaitons utiliser notre expertise reconnue en formation à distance afin de proposer le programme sur tout le marché québécois » a ajouté madame Chrétien.

Une réponse adéquate à un marché du travail en pleine ébullition

L'évolution du marché publicitaire vers les plateformes numériques, l'apparition d'emplois dédiés à l'application des stratégies numériques au sein des firmes de communication marketing ainsi que la création d'emplois spécialisés dans les entreprises qui effectuent leur virage numérique et celles qui souhaitent être plus autonomes dans leurs communications numériques contribuent à créer un marché en ébullition dans le secteur du marketing numérique. 1

Selon Annie Chénier, consultante et propriétaire de la firme de communication numérique Cpour.ca qui a agi comme consultante lors de l'analyse du marché du travail ainsi que spécialiste de contenus spécifiques lors de l'élaboration du programme : « Le nouveau programme d'études Techniques de marketing numérique représente un formidable tremplin pour développer des compétences recherchées au sein des agences de communication ou des organisations de services dans les secteurs du commerce, du tourisme et de la culture. Le marketing du 21e siècle est complexe et demande la maîtrise de plusieurs compétences en passant par la présence en ligne (e-réputation), l'animation des réseaux sociaux, le commerce en ligne jusqu'à la création de contenus ».

Plusieurs collaborateurs externes ont participé à la concrétisation de ce projet, notamment à l'analyse de la profession de technicien en marketing numérique ainsi qu'à l'élaboration de contenus spécifiques. Le Cégep de Matane tient notamment à remercier mesdames Annie Chénier, consultante en stratégie numérique pour Cpour.ca, Marie-Ève Poudrette, conseillère en communication numérique et médias sociaux à la Ville de Brossard, messieurs Alexandre Bled, conseiller plateformes numériques à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Thoma Daneau, stratège marketing numérique chez Daneau-Truong, Étienne Denis, consultant en stratégie de contenu, rédacteur Web et formateur au sein de 90 Degrés, Jean-Simon Langlois, webmestre au Cégep de Matane puis agent d'information au CISSS Bas-Saint-Laurent, Jean-Pierre Martin, stratège en communication, et Max Trudel, vice-président marketing et ventes chez Voilà! Technologies.

Toutes les personnes intéressées par le DEC Techniques de marketing numérique trouveront l'information sur le site Web du cégep à l'adresse www.cegep-matane.qc.ca et pourront déposer une demande d'admission au programme pour l'automne 2020 via le site Web de notre service régional d'admission, le SRACQ, à compter de janvier 2020.

À propos du Cégep de Matane

Situé à la frontière du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, le Cégep de Matane accueille des étudiants de partout au Québec et de la francophonie. On choisit de Vivre l'expérience Matane pour ses treize filières de formation, le milieu de vie accueillant et chaleureux, l'approche personnalisée, les installations de pointe et l'environnement magnifique qui séduit les amateurs de grands espaces et de plein air. Depuis 1970, le Cégep de Matane est bien implanté dans sa communauté où on reconnaît l'excellence de sa formation, son dynamisme, son sens de l'innovation et son rôle stimulant aux plans éducatif, social, économique, culturel et sportif. Son écosystème regroupe plus de 200 employés passionnés au campus principal de Matane, au Centre matapédien d'études collégiales, au Campus ADN à Montréal et au sein du centre collégial de transfert de technologie, le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN).

