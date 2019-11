Le CEFRIO, au service des ODD de l'ONU

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le CEFRIO est fier de s'associer aux efforts de l'ONU dans la promotion des 17 objectifs de développement durable (ODD).

L'expertise numérique du CEFRIO sera mise à contribution pour accélérer l'atteinte des ODD. Elle servira à promouvoir l'action citoyenne en vue de réduire l'empreinte carbone au Québec.

Cette initiative est rendue possible grâce au financement du Gouvernement du Canada, par le biais du Programme de financement des objectifs de développement durable.

« Le financement fédéral nous permettra de développer une trousse numérique à l'usage des têtes de réseaux et de leurs partenaires. Nous la mettrons en circulation dès janvier 2020 et elle sera accompagnée d'une série de conférences dédiées au sujet au printemps 2020 », soutient le PDG du CEFRIO, M. Michel Langelier.

Les ODD, un effort mondial

Les 193 États membres de la communauté internationale des Nations Unies, dont le Canada, ont adopté dans un esprit de prospérité, de bien-être et de paix, les 17 ODD à New York, le 25 septembre 2015.

Au Québec, le CEFRIO joindra ses efforts au Consortium Accélérer 2030 pour le Québec, annoncé plus tôt en novembre, lequel est piloté par Impact Hub à Montréal. Ce Consortium visera à rassembler et à concerter différentes organisations pour une stratégie collective des actions au Québec afin d'accélérer l'atteinte des ODD.

« 17 objectifs pour transformer notre monde »

« Les objectifs de développement durable sont un appel à l'action de tous les pays -- pauvres, riches et à revenu intermédiaire -- afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement. » Tel est l'engagement de l'ONU et de ses États membres.

À propos du CEFRIO

Véritable phare numérique du Québec depuis plus de 30 ans, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans leur adoption d'une culture numérique et la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires. Organisme de recherche et d'innovation et membre de QuébecInnove, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin d'agir comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations. Avec l'appui de son principal partenaire financier, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société.

L'impact de l'action du CEFRIO, c'est :

750 entreprises accompagnées dans leur transformation numérique en 6 ans ;

1000 municipalités accompagnées par le biais de divers outils d'autodiagnostic en ligne ;

Plus de 3000 gestionnaires, professionnels et travailleurs engagés chaque année dans l'innovation par le numérique à travers ses projets ;

6106 participants aux activités de diffusion et de transfert depuis le 1 er avril 2018 ;

avril 2018 ; 25 publications par an, en moyenne ;

237 000 citoyens et 28 000 entreprises sondés en 17 ans ;

285 partenaires engagés ;

90 chercheurs universitaires issus de domaines variés (science de la gestion, du génie, de la santé, sciences sociales, sciences économiques, sciences des données, etc.).

À propos de l'ONU

L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945. Aujourd'hui, elle compte 193 États membres. La mission et le travail des Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa Charte fondatrice.

