Le CCICP enfin entendu par le gouvernement du Québec - LES EFFORTS SOUTENUS PERMETTENT LA RÉOUVERTURE DES STUDIOS DE SANTÉ

QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la conférence de presse du premier ministre, monsieur François Legault, sur la mise à jour des mesures sanitaires au Québec, le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique (CCICP) se réjouit de la décision du gouvernement d'accorder la réouverture des studios de santé et l'en remercie.

Depuis le début de cette pandémie, le CCICP a encouragé ses membres à respecter les mesures sanitaires et, surtout, à faire tout ce qui était en leur pouvoir afin de demeurer ouverts dans les trop brèves périodes où cela était permis par les autorités sanitaires. Il aborde cette réouverture avec le même état d'esprit.

Deux semaines à patienter

Dans la perspective d'une ouverture le 14 février 2022, le CCICP souhaite également que le gouvernement tire les conclusions nécessaires sur ses relations avec les organisations partenaires. Il nous est impossible de passer sous silence que, pendant de longues semaines, le Québec aura été le seul endroit en Amérique du Nord où les gyms et studios de santé ont été fermés et que ces fermetures ont causé des torts considérables aux entreprises, aux professionnels et aux clients privés de services, notamment en réadaptation. Néanmoins, ce qui était demandé au gouvernement du Québec est de la prévisibilité et c'est ce qu'il nous offre aujourd'hui.

Une campagne qui a fait bouger

Le CCICP se félicite de la réussite de sa campagne de visibilité « Sauve ta santé », lancée le 17 janvier dernier, et souligne le travail de ses membres. Non seulement la campagne a permis de conscientiser le public aux bénéfices d'une vie active, mais également les élus de tous les paliers de gouvernement. La prochaine étape, selon le CCICP, est d'inclure la pratique du sport, organisé ou non, en salle ou non, dans son plan de refondation du système de santé. Le sport ne fera pas augmenter par magie la capacité hospitalière au Québec, mais sa pratique régulière permet de garder de nombreux Québécois aux prises avec la COVID-19 loin des soins intensifs, en participant à l'élimination des comorbidités.

Tendre la main, une fois de plus

Le CCICP rappelle que l'organisation est ouverte au dialogue depuis le début de la pandémie et que les décisions du gouvernement auraient pu être prises de manière plus collaborative. Nous croyons toujours que le dialogue ouvert avec la Santé publique, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'avec le ministre de l'Éducation, via la ministre déléguée aux Sports, est la meilleure solution, comme ce fut le cas en Colombie-Britannique. Le Conseil demeure un partenaire clé, disponible et ouvert aux futures collaborations.

Citation

« Nous nous réjouissons de l'annonce de la réouverture, d'abord pour nos membres, mais essentiellement pour les citoyens qui pourront sauver leur santé en reprenant leurs bonnes habitudes de vie. »

- Gabriel Hardy, leader provincial du CCICP

À propos du CCICP

Le conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique (CCICP) est une association professionnelle sans but lucratif qui se veut la voix des exploitants de centres de conditionnement physique au Canada. Représentant plus de 6 000 établissements de conditionnement physique desservant plus de 6 millions de membres au Canada, le CCICP poursuit un programme législatif visant à améliorer l'industrie pour les consommateurs comme pour les exploitants. Le CCICP a pour objectif de collaborer avec l'industrie et le gouvernement dans le but d'améliorer la santé et les niveaux d'activité physique des Canadiens.

