BOERNE, Texas, 25 mai 2021 /CNW/ -Prytime Medical Devices, Inc. a annoncé aujourd'hui que son cathéter RE-REBOA PLUSTM de nouvelle génération a obtenu l'homologation britannique et le marquage CE. Conçu pour une plus grande facilité d'utilisation, ce cathéter remplace le cathéter ER-REBOA™, qui a défini le marché, et représente une évolution importante de la technologie REBOA. Le nouveau cathéter fait appel à la technologie REBOA améliorée pour contrôler les hémorragies du tronc non compressibles.

« Grâce à cette étape importante, le nouveau cathéter ER-REBOA PLUSTM amélioré sera maintenant offert aux patients du Royaume-Uni et de l'Europe, ce qui s'ajoute à nos homologations obtenues précédemment aux États-Unis et au Canada, a déclaré Andrew Holman, chef de la conformité à Prytime Medical. « L'intérêt envers la technique REBOA ne cesse de croire au sein de la communauté mondiale des traumatologues, et nous ne ménageons aucun effort pour continuer d'offrir les meilleures solutions de l'industrie aux médecins du monde entier. Nous sommes heureux d'offrir la nouvelle génération de cathéter ER-REBOA PLUSTM à notre communauté croissante d'utilisateurs à l'échelle mondiale. »

Le cathéter ER-REBOA PLUS™ conserve toutes les caractéristiques essentielles de son prédécesseur éponyme, y compris le seul cathéter intra-artériel intégré destiné à surveiller la tension artérielle au-dessus du ballon disponible sur le marché, un placement sans fil-guide et sans image à la pointe de l'industrie, une compatibilité avec la gaine 7Fr à profil bas et une aiguille atraumatique brevetée P-tip™ pour faciliter le positionnement. Les nouvelles caractéristiques importantes du cathéter ER-REBOA PLUS™ comprennent un ballonnet pré-monté pour faciliter l'utilisation, des marqueurs de longueur et de zone à double face, et la possibilité d' « abandonner » un fil-guide jusqu'à 0,025" de diamètre pour faciliter la transition vers des interventions endovasculaires ultérieures.

« L'obtention de l'homologation britannique et du marquage CE pour le cathéter RE-REBOA PLUSTM est une autre étape importante pour Prytime Medical, a déclaré David Spencer, chef de la direction de Prytime Medical. Nous avons pour mission d'offrir des solutions ultramodernes de contrôle des hémorragies qui sont minimalement invasives. C'est pourquoi nous continuerons d'innover et d'améliorer l'accès à notre technologie qui permet de sauver des vies partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur Prytime MedicalTM et le cathéter RE-REBOA PLUSTM, consultez le www.prytimemedical.com, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le +1 (210) 340-0116.

À propos de Prytime Medical Devices, Inc.

Prytime MedicalTM Devices, Inc. est une société novatrice spécialisée dans les dispositifs médicaux qui conçoit, met au point et commercialise des solutions de contrôle des hémorragies peu invasives. En traumatologie, l'hémorragie est la principale cause de décès potentiellement évitable. L'hémorragie du tronc non compressible présente un intérêt particulier, en raison du nombre limité d'options cliniques offertes pour arrêter le saignement avant l'intervention chirurgicale. La propriété intellectuelle sous-jacente à la technologie ER-REBOA™ originale a été conçue par des chirurgiens vasculaires militaires expérimentés à la lumière des leçons tirées de la guerre. Le nouveau cathéter ER-REBOA™ PLUS représente une évolution importante de la technologie REBOA et comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités pratiques basées sur l'expérience et les avis de chirurgiens civils de traumatologie du monde entier.

