Le casque intelligent EVO21 de LIVALL, gagnant d'un prix iF GOLD, s'impose actuellement sur Indiegogo

Récompensé par le prix iF GOLD 2021, le casque EVO21 de LIVALL est un casque intelligent révolutionnaire qui redéfinira la sécurité routière des usagers. Il est doté d'un système d'éclairage à 360 degrés, unique en son genre, ainsi que de la technologie brevetée de détection de chute et d'alerte SOS de LIVALL afin que les cyclistes disposent de la protection la plus complète.

« La conception de ce casque de vélo de route répond avec succès aux exigences de grandes fonctionnalités et d'esthétique. La forme optimisée pour le vent offre une grande performance tout en mettant l'accent sur la sécurité. Le feu arrière sophistiqué améliore la visibilité des cyclistes et la communication entre les usagers de la route en intégrant des éléments comme les feux de freinage et de direction, ainsi qu'un système d'alerte SOS. »

-- Déclaration d'iF Gold

Sur un total de 10 000 candidatures provenant de 52 pays, seules les 75 conceptions et créations les plus remarquables peuvent se voir décerner le prix iF Gold. Les chances de le remporter sont inférieures à 1 %. Grâce à sa conception extraordinaire et à ses fonctions améliorées, le casque EVO21 a obtenu une note de 361/500 à l'étape de la présélection et a remporté le prix iF GOLD en une seule fois avec un résultat élevé de 350/500, bien au-dessus de la note gagnante de 269.

Fondée par un groupe d'amateurs de cyclisme, LIVALL a pour mission d'offrir aux cyclistes la protection la plus complète, ce qu'elle accomplit en intégrant des technologies novatrices dans les casques qu'elle crée. Les casques traditionnels n'offrent une protection qu'en cas d'accident. Cependant, les cyclistes d'aujourd'hui ont besoin d'un casque plus intelligent, offrant une protection active qui permet d'éviter les accidents potentiels.

Bryan Zheng, le fondateur de LIVALL, a annoncé que l'équipe offrira le foulard magique anti-UV de LIVALL à tous les donateurs de la campagne du casque intelligent EVO21 afin de les remercier de tout leur amour et leur soutien.

Le casque intelligent EVO21 de LIVALL a fait ses débuts mondiaux sur Indiegogo avec des tarifs privilégiés commençant à 89 $ pour les premiers donateurs. Jetez un coup d'œil à la campagne sur Indiegogo :

