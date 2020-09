Le Carrefour alimentaire Centre-Sud cherche des investisseurs engagés pour poursuivre sa croissance

MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS), acteur important dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Centre-Sud, désire rénover un local nouvellement acquis sur la rue Sainte-Catherine Est. Pour ce faire, le CACS lance une campagne d'obligations communautaires et recherche des investisseurs engagés qui souhaitent faire une différence concrète dans leur milieu. Avec un objectif de 100 000 $, la campagne se déploiera du 21 septembre au 30 octobre 2020.

Détenu précédemment par le Café Coop Touski, ce local a une riche histoire. Véritable institution autogérée depuis 2003, cette coopérative a toujours été une référence de prise en charge citoyenne.

Par l'ouverture de cet espace, le CACS souhaite :

Bonifier sa programmation par l'ajout de dîners communautaires et d'une épicerie solidaire en plus d'y tenir ses activités régulières qui, jusqu'alors, étaient dispersées dans le quartier.

Renforcer l'ancrage du Carrefour alimentaire Centre-Sud dans sa communauté et permettre de consolider sa mission soit : améliorer l'accès à une alimentation saine pour tous et soutenir le développement d'un système alimentaire local, écologique et solidaire.

Faire vivre les valeurs d'ouverture, d'équité et de justice sociale du Touski qui a dû fermer définitivement ses portes en mai dernier.

Les obligations communautaires, un placement innovant

Afin d'optimiser l'espace et de le rendre fonctionnel à tous les besoins du CACS, d'importantes rénovations doivent être effectuées. C'est pourquoi le CASC se tourne vers la communauté et leur demande d'investir via les obligations communautaires. Le Cinéma du Parc, le Grand Costumier et le Bâtiment 7 y ont recouru.

Il s'agit de prêter au Carrefour un montant allant de 500 à 10 000$ durant cinq ans en échange d'un intérêt payé à la fin de cette période. Pour un investissement de 1 000 $, le Carrefour remettra 100 $ d'intérêt à l'investisseur à échéance. L'investisseur choisira à ce moment s'il veut renouveler l'investissement ou encore demander le remboursement complet. Autant les particuliers que les organisations peuvent investir.

Pour en savoir davantage sur la campagne et pour y contribuer : carrefouralimentaire.org

SOURCE Carrefour alimentaire Centre-Sud

Renseignements: Vanessa Girard Tremblay, Codirectrice, Carrefour alimentaire Centre-Sud, [email protected], (438) 874-4232