Le premier nettoyeur de tapis intelligent au monde a reçu un prix argent pour sa conception novatrice offrant une expérience améliorée pour les consommateurs

SEATTLE, 20 septembre 2022 /CNW/ - Tineco, une entreprise pionnière dans le domaine des appareils ménagers intelligents conçus pour améliorer les modes de vie modernes et l'expérience des consommateurs grâce à des conceptions avancées et à des technologies novatrices, s'est vu décerner le prix Argent à l'occasion des International Design Excellence Awards (IDEA) 2022 pour le CARPET ONE, et son modèle FLOOR ONE S5 Combo lui a valu la nomination de « finaliste vedette ».

Les produits CARPET ONE et FLOOR ONE S5 Combo de Tineco

Organisé par l'Industrial Designers Society of America (IDSA), la remise de prix IDEA est l'un des trois programmes de prix de design les plus prestigieux au monde, en compagnie du iF Design Award et du Red Dot Design Award d'Allemagne. IDEA est la principale cérémonie de remise de prix dans le secteur du design en Amérique du Nord depuis 1980. Les principaux critères d'évaluation comprennent entre autres l'innovation en matière de conception, les avantages pour l'utilisateur et les avantages pour la société.

Le CARPET ONE de Tineco, un nettoyeur de tapis et d'ameublement intelligent disponible en Amérique du Nord et dans la plupart des pays d'Europe, a remporté le prix Argent, tandis que le FLOOR ONE S5 Combo était finaliste cette année. « Tout le monde chez Tineco était très enthousiasmé par ces prix! Nous nous efforçons tous de créer les meilleurs produits possibles pour nos clients, et nous sommes très heureux de voir que notre travail acharné est reconnu par une organisation aussi respectée que l'IDSA. C'est vraiment un honneur », a déclaré Patrick Ho, chef, Design industriel chez Tineco.

Nettoyeur de tapis intelligent CARPET ONE

Le CARPET ONE facilite le nettoyage des tapis et offre d'autres avantages importants aux consommateurs. Équipé de la technologie de capteur intelligent iLOOP de la marque, CARPET ONE détecte la saleté logée en profondeur dans les fibres du tapis et applique automatiquement la puissance d'aspiration et l'eau nécessaires au nettoyage. Doté d'une puissance d'aspiration allant jusqu'à 130 AW et faisant appel à la technologie HeatedWash, cet appareil multifonctionnel assure un nettoyage hygiénique des tapis à poils ras ou de longueur normale, des chemins d'escalier et même des escaliers en tapis. Le poids réduit et la commande assistée de ce nettoyeur de tapis en facilite également la manipulation.

Le CARPET ONE se démarque encore une fois de la concurrence en offrant plus qu'une simple fonctionnalité de type « poussez pour laver, tirez pour sécher », comme le font les autres marques. Le nettoyeur de tapis de Tineco est doté d'une technologie révolutionnaire PowerDry qui permet au consommateur de sécher les tapis rapidement après le lavage. En appuyant simplement sur un bouton, l'eau résiduelle est puissamment aspirée des surfaces et de l'air chaud est projeté sur le tapis en continu. Cette technologie évite aux familles d'avoir à attendre toute une journée que leurs tapis sèchent.

FLOOR ONE S5 Combo Power Kit

L'IDEA a désigné le modèle FLOOR ONE S5 Combo, une machine à laver les parquets et un aspirateur portatif 2 en 1 de la série primée FLOOR ONE S5 de Tineco comme finaliste cette année. À l'heure actuelle, l'appareil S5 Combo a été mis à niveau pour devenir le FLOOR ONE S5 Combo Power Kit, avec plusieurs accessoires ajoutés qui transforment cet aspirateur portatif en un aspirateur vertical entièrement fonctionnel.

« Tineco est une entreprise axée sur le consommateur. Il est important pour nous d'offrir une expérience optimisée pour les ménages modernes et les modes de vie en évolution, a déclaré Patrick Ho. Nous continuerons d'explorer les innovations créatives et d'offrir des produits sans compromis à nos clients. »

Les produits des séries CARPET ONE et FLOOR ONE S5 sont disponibles sur le site Web de Tineco et chez les principaux détaillants.

