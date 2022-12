Le cap des 1000 cas franchi, la télédermatologie en plein envol

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Déployée depuis à peine cinq mois dans toutes les régions de la province, la télédermatologie est en pleine expansion :

-Plus de 1000 patients ont bénéficié de ce service

-Plus de 900 médecins de famille s'y sont inscrits

-Plus de 30% des dermatologues l'ont intégrée dans leur pratique

-Le délai moyen de réponse est de 4 jours

-Seulement 25% des cas ont nécessité une évaluation en personne

« Ces données sont vraiment très encourageantes et confirment qu'à plus long terme, la télédermatologie améliorera considérablement l'accès à notre spécialité qui est celle qui reçoit le plus grand nombre de demandes de consultations » s'est réjouie la Dre Dominique Hanna, présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec (AMSDQ).

« Depuis le début de la pandémie, les médecins se sont mobilisés afin de développer un nouveau mode de prestation de soins de santé, celui de la télémédecine. La dermatologie est la première de nombreuses spécialités compatibles avec des applications de télésoins. J'ai très hâte de continuer à développer cette offre de services en collaboration avec les dermatologues et le gouvernement du Québec », a mentionné le Dr Vincent Oliva président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

« Le déploiement de la télédermatologie à la grandeur du Québec a été bien accueilli en juin dernier par les médecins de famille. Ce déploiement représente une occasion unique de permettre un accès beaucoup plus rapide à une consultation spécialisée pour des conditions dermatologiques. Les délais moyens étant aujourd'hui de quatre jours, on peut parler d'une grande avancée qui s'est matérialisée sur le plan de l'accès. Ensemble, nous allons nous assurer qu'un maximum de nos concitoyens puissent bénéficier de l'accès amélioré qui découlera d'une mécanique de plus en plus conviviale pour les professionnels impliqués », a affirmé le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

« L'exemple de la télédermatologie qui réussit à s'implanter aussi rapidement au Québec est un exemple de mobilisation et d'innovation de tous les acteurs du réseau de la santé. C'est la preuve qu'on peut réellement changer les façons de faire pour améliorer l'accès à notre système de santé, au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises. », a ajouté Christian Dubé, le ministre de la Santé.

Mode de fonctionnement du service provincial de télédermatologie

La télédermatologie est actuellement un mode de consultation virtuel sécurisé en temps différé entre un médecin de famille et un dermatologue.

Le patient a donc un accès rapide à l'expertise d'un médecin spécialiste dermatologue sans avoir à se déplacer.

Tout le processus se déroule sur une plateforme unique acquise par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et qui ne nécessite qu'une connexion internet.

Après avoir obtenu le consentement du patient, le médecin de famille envoie un court formulaire accompagné de 3 à 5 photos médicales de haute qualité.

Il reçoit ensuite un rapport de consultation du dermatologue en moins de 2 semaines. Ce rapport comprend le diagnostic et le plan de traitement avec la possibilité que le patient doive être évalué en personne.

Visionnez la capsule vidéo (https://youtu.be/oLULFVqleKI) présentant la télédermatologie, incluant l'utilisation de l'interface et les étapes de la consultation avec le médecin de famille et le dermatologue.

À propos de l'AMSDQ

https://www.dermatoqc.org/

SOURCE Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec

Renseignements: Information / entrevues / visuels : Mylène Forget, [email protected], (514) 266-2156; Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) : Jean-Pierre Dion - Directeur des communications et des affaires publiques, [email protected], (514) 878-1911; Cabinet du ministre de la Santé : Marjorie Côté-Boileau - Directrice adjointe de cabinet, [email protected], (418)-456-2756