Le CAP déplore la décision de l'AEFO de déclencher une grève

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - le CAP a pris connaissance, par le biais des médias, le 1er novembre 2023, de la décision de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) de lancer une grève générale à partir du 7 novembre 2023. Aucun avis officiel de la part du syndicat n'a été reçu.

Rachel Gouin, directrice générale du CAP, déplore le choix « lourd de conséquences » de l'AEFO de déclencher une grève illimitée. « C'est une décision qui aura beaucoup d'impact et pénalisera une clientèle qui est vulnérable. Chaque journée rendra plus difficile le rétablissement vers un mieux-être, la réussite scolaire des jeunes dans nos programmes de jour, et bouleverse les familles qui doivent trouver des alternatives à nos centres éducatifs. » a-t-elle déclaré.

Durant cette période de grève, seuls les services essentiels demeureront opérationnels. En outre, les services en hébergement destinés aux jeunes et aux adultes, ainsi que les services offerts aux étudiants du collège La Cité dans le cadre du programme de La Boussole, seront maintenus.

Pour répondre aux interrogations de la clientèle, des partenaires et de la communauté, Le CAP a mis en ligne une page, Statut des Services en temps de grève, qui détaille le statut de chaque service offert. Cette ressource sera constamment mise à jour pour fournir des informations les plus actuelles et précises possibles.

Le CAP demeure ouvert au dialogue avec l'AEFO, confiant qu'une résolution mutuellement bénéfique est non seulement envisageable, mais aussi dans le meilleur intérêt de la communauté francophone et de ses employé.e.s.

« L'offre mise sur la table par Le CAP est conçue pour être équilibrée, reflétant à la fois les contraintes budgétaires et la haute valeur que nous accordons à l'expertise et au dévouement de notre personnel. Notre but ultime est de trouver cet équilibre délicat qui assure à la fois le bien-être de nos équipes et la viabilité à long terme de nos services à la communauté. » affirme Denis Beaudry, Président du conseil d'administration du CAP.

La clientèle et la communauté ont accès en tout temps à une page web qui leur fournit une mise à jour sur les négociations entre Le CAP et l'AEFO. Information sur les négociations syndicales - Le Cap (centrelecap.ca).

