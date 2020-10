La Fédération des femmes médecins du Canada (FFMC) et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) affirment que le Canada est en mesure d'éliminer réellement le cancer du col de l'utérus et de réduire le risque d'autres cancers liés au VPH si nous faisons tous ce qu'il faut pour nous protéger ainsi que protéger nos familles et nos amis contre l'infection par le VPH.

« Nous avons le potentiel d'éliminer le cancer du col de l'utérus et de réduire le risque d'autres cancers liés au VPH au Canada si nous faisons tous ce que nous pouvons pour prévenir l'infection par le VPH », a déclaré la Dre Vivien Brown, ancienne présidente de la FFMC ainsi que présidente et cofondatrice de la Semaine de la prévention du VPH au Canada. « Nous sommes fiers des initiatives en matière d'éducation et des activités de sensibilisation que nous présentons cette semaine en partenariat avec la SOGC. »

On estime que trois Canadiens sexuellement actifs sur quatre contracteront une infection par le VPH au cours de leur viei. L'infection par le VPH est une infection transmissible sexuellement (ITS) couranteii. Ce virus est la cause des verrues génitales et de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus, mais il peut aussi mener au cancer de l'anus, aux cancers de la vulve et du vagin, au cancer du pénis ainsi qu'aux cancers de la bouche et de la gorgeiii. Quiconque a eu une relation sexuelle risque d'être infecté par le VPH. Comme les symptômes ne sont pas toujours présents ou détectables, vous pourriez ignorer que vous êtes infectéiv.

« Les Canadiens doivent savoir que nous disposons déjà d'un éventail de mesures de protection permettant de prévenir certains cancers potentiellement causés par l'infection par le VPH », a déclaré la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC. « Bien qu'il soit possible que les programmes de vaccination en milieu scolaire aient été interrompus à la suite de la fermeture des écoles en raison de la pandémie de COVID-19 et que de nombreuses femmes n'aient pas pu consulter leur médecin en vue d'un bilan de santé et d'un test Pap, le cancer n'attendra pas. Nous devons tous agir pour aider à mettre fin à la propagation du VPH. »

Les Canadiens sont encouragés à adopter les comportements suivants pour se protéger contre le VPH et certains cancers liés au VPH :

Renseignez-vous sur les infections transmissibles sexuellement (ITS), y compris leurs signes, leurs symptômes, leurs conséquences et leurs modes de transmission v .

. Renseignez-vous sur les comportements sexuels plus sécuritaires et adoptez-les systématiquement. Utiliser correctement et régulièrement un condom lors des relations sexuelles peut réduire le risque de contracter le VPH et d'autres ITS. Toutefois, n'oubliez pas que les régions non couvertes par le condom ne sont pas protégées vi .

. Prenez des décisions éclairées au sujet de votre santé sexuelle. Parlez à votre ou à vos partenaires de leurs antécédents d'ITS et de l'utilisation d'une méthode de protection. N'oubliez pas que les comportements sexuels antérieurs de votre ou de vos partenaires posent également un risque pour vous, surtout s'ils ont eu plusieurs partenaires vii .

. Renseignez-vous auprès de votre médecin, de votre infirmière ou de votre pharmacien au sujet de la vaccination contre le VPH pour vous et les membres de votre famille. Des vaccins sont offerts au Canada pour aider à prévenir les infections causées par divers types de VPH. Si vous n'avez pas été vacciné contre le VPH alors que vous fréquentiez l'école, il n'est peut-être pas trop tard.

pour aider à prévenir les infections causées par divers types de VPH. Si vous n'avez pas été vacciné contre le VPH alors que vous fréquentiez l'école, il n'est peut-être pas trop tard. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes présentent un risque accru d'infection par le VPH et doivent envisager de se faire vacciner contre le VPH viii .

. Si vous êtes actif sexuellement, discutez avec votre médecin au sujet de la prévention du VPH. Gardez à l'esprit que la plupart des personnes sexuellement actives contracteront au moins une infection par le VPH au cours de leur vie. La plupart des personnes ayant un système immunitaire sain finiront par éliminer l'infection de leur organisme, mais d'autres personnes seront atteintes de verrues génitales ou d'un cancerix. La meilleure stratégie est la prévention.

En 2017, le Canada est devenu le premier pays au monde à consacrer une semaine au cours de l'année à l'accroissement de la sensibilisation aux mesures de protection contre l'infection par le VPH. La FFMC, la SOGC et Merck Canada Inc. sont les partenaires fondateurs et les commanditaires de la Semaine de la prévention du VPH.

Voici quelques-unes des initiatives qui auront lieu dans l'ensemble du Canada au cours de la Semaine de la prévention du VPH :

Du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre, la FMMC tiendra une série de webinaires GRATUITS en direct. Les participants pourront écouter les exposés de chercheurs et de professionnels de la santé de premier plan sur divers sujets liés au VPH, notamment l'autodépistage, le traitement de l'infection par le VPH dans les populations vulnérables et l'état de la recherche sur le VPH. Pour obtenir plus de renseignements, y compris le calendrier complet des webinaires, ou pour vous inscrire, visitez le site https://fmwc.ca/hpv-prevention-week.

Le jeudi 8 octobre, la SOGC organisera un événement en direct sur Facebook, L'élimination par la vaccination. La discussion en direct mettra en vedette la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC, la Dre Nancy Durand, gynécologue au Sunnybrook Health Science Centre de Toronto, et Danielle Michaud, survivante d'un cancer du col de l'utérus et présentatrice vedette de SportsNet. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Facebook de la SOGC à l'adresse https://www.facebook.com/sogc.org/.

Un certain nombre de bâtiments, de monuments et d'attractions naturelles de partout le Canada, notamment les chutes Niagara, la Tour CN, la Tour de Calgary, le Pont High Level et la BC Place, seront illuminés afin de promouvoir la Semaine de la prévention du VPH et d'amener les gens à parler de la prévention du VPH. Pour connaître la liste complète des lieux participants, visitez le site HPVinfo.ca/fr.

Pour en apprendre davantage sur le VPH et pour visionner et partager une vidéo inspirante ayant pour but de sensibiliser le public, visitez https://www.canadavsvph.ca/

Au sujet de la FMWC

La Fédération des femmes médecins du Canada (FFMC) est une organisation nationale dévouée à l'avancement professionnel, social et personnel des femmes médecins et à la promotion du bien-être des femmes, tant dans la profession médicale que dans la société en général. Fondée en 1924, la FFMC est également membre à titre de nation indépendante de l'Association internationale des femmes médecins. Pour en savoir plus, visitez le www.fmwc.ca.

Au sujet de la SOGC

La SOGC est l'une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada. Fondée en 1944, la Société a pour mandat de promouvoir l'excellence dans la pratique de l'obstétrique-gynécologie et la santé des femmes par le leadership, le plaidoyer, la collaboration et l'éducation. La SOGC représente plus que 4 000 obstétriciens-gynécologues, omnipraticiens, infirmières, sages-femmes et professionnels paramédicaux œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Pour en savoir plus, visitez le https://www.sogc.org/fr.











