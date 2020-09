Le Canadien Pacifique fera des dons aux banques alimentaires locales et remplacera son Train des Fêtes par un concert virtuel en 2020

CALGARY, AB, le 24 sept. 2020 /CNW/ - En raison de la pandémie de COVID-19, le Canadien Pacifique (CP) fera des dons aux banques alimentaires des communautés aux abords de son réseau et organisera un concert virtuel au lieu de son programme habituel de Train des Fêtes. Le programme sensibilisera les gens aux problèmes d'insécurité alimentaire et fera des dons à toutes les banques alimentaires qui en reçoivent habituellement, y compris celles des localités que le Train des Fêtes ne visite habituellement qu'une année sur deux.

« La COVID-19 a créé de nombreuses difficultés pour les communautés le long de notre réseau, de sorte que les banques alimentaires et les services alimentaires locaux sont plus nécessaires que jamais, explique le président et chef de la direction du CP, Keith Creel. C'est un honneur pour nous de continuer d'aider les communautés partout sur notre réseau cette année, même si le train n'y passera pas. L'esprit du programme du Train des Fêtes et l'esprit de Noël seront bien vivants encore cette année grâce à notre concert virtuel. Nous ferons rouler à nouveau le Train des Fêtes pour répandre la joie de Noël dès qu'il sera sécuritaire de le faire»

Le CP a mis sur pied le Train des Fêtes en 1999. Depuis cette date, il sillonne chaque année le Canada et le nord des États-Unis pour amasser des fonds et des denrées alimentaires et pour sensibiliser les gens à l'important travail réalisé par les banques alimentaires locales. Au cours de ses 21 premières années d'existence, le Train des Fêtes a amassé 17,8 millions de dollars et 4,8 millions de livres de denrées pour les banques alimentaires établies dans les localités qui bordent le réseau du CP.

« Nous sommes très heureux que le CP ait choisi un moyen sûr de maintenir vivant l'esprit de son Train des Fêtes en appuyant les banques alimentaires locales comme la nôtre en ces temps difficiles, déclare le président et chef de la direction de la banque alimentaire de Calgary James McAra. Les besoins pour les services des banques alimentaires ont nettement augmenté cette année et à l'approche des mois d'hiver, où la demande est toujours forte. Nous espérons que le concert du CP incitera les admirateurs du Train des Fêtes à donner aussi généreusement qu'ils le peuvent. »

Le Train des Fêtes du CP a toujours présenté des spectacles sur place. Afin de poursuivre cette tradition, le CP produira un concert bénéfice. Les détails à ce sujet seront communiqués dès qu'ils seront disponibles.

« Nous soutenons la décision du CP d'organiser un concert virtuel au lieu d'événements qui encouragent les rassemblements locaux, même si le train tout illuminé et les spectacles en personne nous manqueront, affirme Kristine Martin, présidente d'East Side Neighborhood Services, une banque alimentaire de Minneapolis qui reçoit du soutien du Train des Fêtes du CP. Les dons généreux du CP au fil des ans nous ont aidés à fournir des aliments nutritifs aux personnes qui ont difficilement accès aux services alimentaires traditionnels ou aux épiceries. Cette année, il était encore plus important de pouvoir continuer à fournir ces services. Nous sommes reconnaissants envers le CP de nous soutenir et de nous faire des dons cette année encore. »

Le CP a l'intention de reprendre la tournée annuelle du Train des Fêtes en 2021.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP.

SOURCE Canadien Pacifique

Renseignements: Médias : Stacy Patenaude, [email protected], 514-977-9936; Téléavertisseur 24 h sur 24 pour les médias : [email protected]

Liens connexes

www.cpr.ca