Le Canadien Pacifique élargit son programme de locomotives à hydrogène en lui ajoutant d'autres locomotives et postes de distribution d'hydrogène grâce à une subvention d'Emissions Reduction Alberta

« En développant ce projet révolutionnaire, le CP démontre sa volonté de lutter contre les changements climatiques grâce à une technologie transformatrice, a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Je suis très heureux qu'ERA ait choisi de subventionner ce programme et j'espère bien voir une locomotive à hydrogène transporter les marchandises des clients du CP dans un avenir proche. »

La subvention de contrepartie octroyée au CP provient du programme Shovel Ready Challenge d'ERA. Elle s'ajoute aux 15 millions de dollars que le CP avait déjà prévu d'investir dans ce projet de développement en 2021.

En décembre 2020, le CP a annoncé qu'il concevrait et construirait la première locomotive de ligne à hydrogène d'Amérique du Nord, en utilisant des piles à combustible et des batteries pour alimenter les moteurs de traction électriques de la locomotive. La subvention annoncée aujourd'hui permettra au CP de mettre à profit les premières recherches menées dans le cadre de son programme pour convertir une locomotive de ligne supplémentaire et une locomotive de manœuvre. Ces travaux permettront de peaufiner le processus de conversion des groupes motopropulseurs diesel-électrique en groupes motopropulseurs hydrogène-électrique sur une série de trois locomotives de catégories différentes représentatives de la plupart des locomotives en service en Amérique du Nord.

Pour soutenir l'exploitation des locomotives à hydrogène, le projet comprendra la création d'installations de production et de distribution d'hydrogène dans les triages du CP à Calgary et à Edmonton. L'installation de distribution d'hydrogène de Calgary comprendra une usine d'électrolyse pour la production d'hydrogène à partir d'eau. Cette installation fonctionnera grâce à l'énergie renouvelable produite par des panneaux solaires sur le campus du siège social du CP et n'émettra pas de gaz à effet de serre. L'installation d'Edmonton comprend un petit système de reformage du méthane à la vapeur qui produira de l'hydrogène à partir des ressources en gaz naturel de l'Alberta. Le système sera conçu pour permettre l'ajout éventuel d'un équipement de captage des gaz à effet de serre.

« L'Alberta investit pour être à l'avant-garde de la transition vers une énergie abordable, fiable et propre. L'initiative du CP représente une occasion très intéressante de catalyser l'économie de l'hydrogène en Alberta et dans le monde entier, a déclaré Steve MacDonald, chef de la direction d'Emissions Reduction Alberta. Le projet contribuera à la mise à l'échelle de la technologie et à la réduction des coûts de déploiement des systèmes à l'hydrogène afin de relever le défi crucial de la décarbonisation du secteur du transport de marchandises lourdes sur de longues distances. »

Le programme de locomotives à hydrogène du CP démontrera et évaluera les performances techniques des locomotives à hydrogène et de leur infrastructure de distribution d'hydrogène dans des conditions réelles. Le programme permettra d'amasser des connaissances et une expérience de l'industrie essentielles, qui guideront la commercialisation et le développement futur.

Pour en savoir plus sur les initiatives du CP en matière de développement durable, veuillez visiter le site sustainability.cpr.ca (en anglais seulement).

