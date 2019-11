Le Canadien Pacifique conclut une entente pour acquérir les Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec de FTAI

CALGARY and NEW YORK, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) et Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NYSE: FTAI) ont annoncé qu'ils ont conclu une entente définitive en vertu de laquelle le CP fera l'acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ »).

Le CMQ possède 481 milles (774 kilomètres) de lignes ferroviaires principalement au Québec et dans le Maine. La transaction, qui aura pour effet de prolonger le réseau de CP, permettra aux clients du CP d'avoir un accès continu, sécuritaire et efficace aux ports de Searsport (Maine) et de Saint John (Nouveau-Brunswick) par l'entremise de la Eastern Maine Railway Company (EMRY) et du Chemin de fer du sud du Nouveau-Brunswick (NBSR), préservant et renforçant ainsi la concurrence.

« Cette acquisition stratégique donne au CP un véritable réseau ferroviaire pancanadien et une présence accrue dans l'est des États-Unis », a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. « Avec un meilleur accès aux ports, plus de repères sur la carte et notre modèle d'exploitation ferroviaire précise, nous sommes confiants que cette transaction apportera des avantages à toutes les parties prenantes dans le futur. »

Suite à la transaction, FTAI demeurera propriétaire de Katahdin Railcar Services (KRS), un établissement offrant des services de nettoyage et de maintenance de wagons-citernes, ainsi que du contrat permettant l'exploitation d'un embranchement ferroviaire de 12 milles au Long Ridge Energy Terminal détenu par FTAI, situé dans le comté de Monroe (Ohio). FTAI entend poursuivre le développement et la croissance des activités de KRS et de Long Ridge.

« Nous sommes excités par cette transaction, puisqu'elle apporte de la valeur à nos actionnaires, tout en permettant à CMQ de continuer d'offrir des alternatives de transport ferroviaire sécuritaires et fiables », a déclaré Joe Adam, chef de la direction de FTAI.

Le CP continue d'investir dans son personnel et dans son réseau pour assurer la sécurité et l'efficacité de ses services. Le CP est demeuré, au cours des 13 dernières années, le chemin de fer nord-américain le plus sécuritaire, présentant la plus faible fréquence d'accidents ferroviaires tout en respectant les exigences règlementaires.

La transaction devrait être conclue à la fin de 2019 et demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles. Au cours des prochaines semaines, CP, FTAI et les autres parties prenantes collaboreront en vue de finaliser la clôture.

Note relative à l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient certaines informations et déclarations prospectives (collectivement, l' « information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s'y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des objectifs, des hypothèses et des énoncés au sujet de possibles événements futurs, conditions et résultats des activités ou du rendement. L'information prospective peut inclure des énoncés comprenant des expressions ou des titres tels qu'« attentes financières », « hypothèses-clés », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui sous-entendent des perspectives ou des résultats futurs. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui, sans s'y limiter, portent sur le succès de notre entreprise, nos activités, nos priorités et nos plans, nos prévisions quant à nos résultats financiers et opérationnels, nos dépenses prévues en immobilisations et l'échéancier anticipé et la réussite de la transaction CMQ ainsi que les effets anticipés sur le CP et ses clients.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est fondée sur les attentes, les estimés, les projections et les hypothèses actuelles de chacun de CP et de FTAI, et sur l'expérience et la perception des tendances historiques de CP, et comprend, sans s'y limiter, les attentes, les estimés, les projections et les hypothèses relatives aux taux de change, aux taux d'imposition effectifs, aux ventes de terrain et au revenu de retraite; la croissance économique nord-américaine et mondiale; la demande croissante de certains produits de base; la production industrielle et agricole durable; le prix des produits de base et les taux d'intérêt; le rendement des actifs de CP et de ses équipements; la suffisance des dépenses en immobilisations prévues au budget pour réaliser le plan d'affaires de CP; la capacité de CP de compléter ses projets d'investissement et d'entretien dans les échéanciers envisagés; les lois, les règlements et les politiques gouvernementales applicables; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et de l'infrastructure; la réalisation des conditions de clôture à l'égard de la transaction CMQ et l'exécution satisfaisante par des tiers de leurs obligations envers le CP. Bien que CP et FTAI estiment que les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses sur lesquelles repose l'information prospective contenue aux présentes sont raisonnables en date des présentes, il ne peut être garanti qu'elles s'avéreront exactes.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment sur l'information prospective parce que les résultats réels pourraient varier de façon importante de ceux indiqués ou présumés dans l'information prospective. De par sa nature, l'information prospective fournie par le CP et FTAI comprend certains risques et éléments incertains qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de l'information prospective. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'information prospective comprennent, sans s'y limiter, les changements dans les stratégies de l'entreprise; la situation du crédit ainsi que la conjoncture économique et commerciale nord-américaine et mondiale; les risques liés à la production agricole comme les conditions météorologiques et les populations d'insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques de base; les effets de la concurrence et les pressions exercées sur les prix; la capacité de l'industrie; les variations dans la demande du marché; les fluctuations des prix des marchandises; les incertitudes quant au moment et aux volumes des marchandises transportées par le CP; l'inflation; les modifications aux lois, règlements et politiques du gouvernement, y compris la réglementation des prix de transport; les changements apportés à l'impôt et aux taux d'imposition; la hausse possible des coûts liés à l'entretien et à l'exploitation; les fluctuations des prix du carburant; l'issue incertaine des enquêtes, des poursuites ou d'autres types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les risques et obligations résultant de déraillements; le transport de marchandises dangereuses; l'échéancier d'achèvement de projets d'investissement et d'entretien; la fluctuation des taux d'intérêt et des taux de change; les effets des changements des conditions du marché et des taux d'actualisation sur la situation financière des régimes de retraite et des investissements; les restrictions commerciales et autres changements aux accords sur le commerce international; les changements climatiques; et les événements divers susceptibles de perturber l'exploitation, y compris les intempéries, comme les sécheresses, les inondations, les avalanches, les tremblements de terre, ainsi que les attaques à la cybersécurité, les menaces pour la sécurité et la façon dont les pouvoirs publics y réagissent, de même que les changements d'ordre technologique. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs et d'autres facteurs sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et par CP et FTAI aux États-Unis, y incluant auprès de la Securities and Exchange Commission. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » et au « Analyse par la direction de la situation financière et rapport de gestion - Information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP et FTAI sur formulaire 10-K et 10-Q.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée en date des présentes. Le CP et FTAI ne s'engagent nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d'une autre façon l'information prospective ou les hypothèses et risques précédents qui ont une incidence sur cette information par suite de données nouvelles, d'événements futurs ou d'autres éléments, sauf s'il y sont tenus par la Loi.

