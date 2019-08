Le Canadien Cody Beals et l'Australienne Carrie Lester vainqueurs du Subaru IRONMAN Mont-Tremblant présenté par Sportium

Une journée de records à Tremblant

MONT-TREMBLANT, QC, le 18 août 2019 /CNW Telbec/ - Cody Beals de Guelph, Ontario et Carrie Lester d'Australie remportent le huitième Subaru IRONMAN Mont-Tremblant présenté par Sportium aujourd'hui en fracassant les records de parcours chez les hommes et les femmes.

C'est sous la barre des huit heures, avec un temps très rapide de 7:58:34, que Cody Beals a franchi la ligne d'arrivée et atteint la première marche d'un podium masculin tout canadien. Il a abaissé de 12 minutes son propre record réalisé lors de sa victoire en 2018! De retour sur le circuit après une blessure, Lionel Sanders de Windsor, Ontario a pris le deuxième rang avec une solide performance de 8:05:38, se méritant ainsi une place pour le Championnat du monde de Kona en octobre prochain. La troisième place appartient à Nathan Killam de Surrey en Colombie-Britannique avec un temps de 8:29:15.

Chez les femmes, la marque record établie en 2013 a également été abaissée par l'athlète australienne Carrie Lester, en première position avec un temps de 8:48:26 et l'Américaine Sarah True, en deuxième position avec un temps de 9:04:31. La troisième marche du podium appartient à sa compatriote, la triathlonienne Josie Robertson. Soulignons l'excellente performance de la Québécoise Pamela-Ann Bachelder St-Pierre qui, à son premier IRONMAN, a atteint le pied du podium en 4e position avec un temps de 9:30:13.

Une bourse totalisant 60 000 $ US a été octroyée aux professionnels qui ont le mieux performé, de même que 40 places très convoitées par groupe d'âge pour le Championnat du monde IRONMAN 2019 Kailua-Kona, qui aura lieu le 12 octobre prochain dans l'archipel d'Hawaii.

Top 10 chez les hommes professionnels



NAGE VÉLO COURSE RÉSULTAT 1. Cody Beals CAN 00:50:36 04:20:53 02:42:28 07:58:34 2. Lionel Sanders CAN 00:51:48 04:15:12 02:53:58 08:05:38 3. Nathan Killam CAN 00:50:40 04:37:17 02:56:34 08:29:15 4. Cedric Boily CAN 00:50:51 04:38:19 03:00:32 08:34:45 5. Scott Defilippis É.-U. 00:53:35 04:42:50 02:56:27 08:38:22 6. Christian Brader DEU 00:54:20 04:49:45 03:00:47 08:49:59 7. Eliot Scymanski É.-U. 00:50:43 04:51:21 03:11:51 08:59:56 8. Antoine Jolicoeur Desroches CAN 00:48:16 04:33:04 03:35:56 09:01:17 9. Andrew Yoder É.-U. 00:50:54 04:44:21 03:38:34 09:27:05 10. David Lacombe CAN 00:57:06 04:51:16 03:34:40 09:28:22

Top 10 chez les femmes professionnelles



NAGE VÉLO COURSE RÉSULTAT 1. Carrie Lester AUS 00:51:23 04:48:20 03:03:51 08:48:26 2. Sarah True É.-U. 00:50:11 05:04:16 03:04:51 09:04:31 3. Jodie Robertson É.-U. 00:59:40 04:59:34 03:11:28 09:16:16 4. Pamela-Ann Bachelder St-Pierre CAN 01:01:19 05:15:04 03:08:41 09:30:13 5. Melanie Burke NZL 01:07:42 04:58:06 03:22:31 09:34:31 6. Meredith Kessler É.-U. 00:50:17 05:21:27 03:26:44 09:43:42 7. Kyra Wiens É.-U. 00:57:16 05:21:55 03:31:58 09:56:24 8. Robin Hardage CAN 01:01:31 05:21:07 03:27:55 09:57:03 9. Katy Cargiulo É.-U. 01:01:25 05:34:38 03:18:21 10:01:14 10. Ginger Howell É.-U. 00:59:37 05:29:38 03:31:12 10:06:53

Figurant parmi les 40 compétitions de la série mondiale IRONMAN, le triathlon Subaru IRONMAN Mont-Tremblant présenté par Sportium est un défi d'endurance de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied, sur un parcours qui met en valeur le cadre enchanteur d'une des plus belles régions du Québec.

« Avec l'arrivée des épreuves IRONMAN il y a maintenant huit ans, Tremblant est devenu un pôle majeur du triathlon, une destination incontournable pour les athlètes d'ici et d'ailleurs qui souhaitent s'entraîner », a souligné Dominique Piché, producteur et directeur de course IRONMAN Mont-Tremblant. « Notre événement atteint des sommets de popularité dont je me réjouis, particulièrement pour la région qui s'est mobilisée afin d'offrir des installations de calibre international qui font notre renommée partout sur le circuit. »

Parmi les quelque 2700 athlètes des quatre coins du monde qui ont pris le départ individuellement, 43 % sont Canadiens. De ce nombre, 43 % proviennent du Québec. Sur les 63 pays représentés, ce sont les États-Unis qui alignent cette année le plus fort contingent d'athlètes, suivis de très près par le Canada. Le groupe d'âge le mieux représenté a été celui des 40-49 ans et, à 75 ans, le triathlonien Gilles Proulx était le plus âgé de la compétition. L'IRONMAN Mont-Tremblant a également accueilli 53 équipes à relais, une exclusivité sur le circuit nord-américain. Au total, plus de 2 500 bénévoles étaient sur place pour assurer la réussite de cet événement reconnu mondialement.

Pour consulter tous les résultats du Subaru IRONMAN Mont-Tremblant présenté par Sportium, rendez-vous sur le site www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/mont-tremblant/athletes/results.aspx.

À propos d'IRONMAN Mont-Tremblant

En tête de liste des événements de la série IRONMAN, IRONMAN Mont-Tremblant et IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant ont lieu dans la municipalité des Laurentides depuis 2012. IRONMAN 5i50/SPRINT (anciennement Triathlon Mont-Tremblant) s'est ajouté à la grande famille IRONMAN en 2014. Avec ces événements, la région de Mont-Tremblant est maintenant reconnue comme une destination incontournable et s'apprête à accueillir plus de 8 200 athlètes en 2019. Organisées dans le cadre du circuit World Triathlon Corporation, les compétitions IRONMAN sont parmi les plus longs formats de triathlon : les courses sont extrêmement exigeantes, avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo suivi d'un marathon. Avec la moitié de la distance à parcourir, IRONMAN 70.3 est une déclinaison du IRONMAN, tandis que IRONMAN 5i50/SPRINT propose les distances Olympique et Sprint.

À propos du Groupe IRONMAN

À titre de marque de Wanda Sports Group, le groupe IRONMAN gère un portefeuille mondial d'événements, dont la série de triathlons IRONMAN®, la série de triathlons IRONMAN® 70.3®, la série de triathlons 5150TM, la série de marathons Rock 'n' Roll®, les événements Iron Girl® et IRONKIDS®, les séries mondiales de triathlon; des événements cyclistes sur route comme la série Velothon®; des courses de vélo de montagne comme l'Absa Cape Epic®; des événements de course de premier plan comme le marathon de Singapour et le Sun-Herald City2Surf® présenté par Westpac; de la course en sentier comme l'Ultra-Trail Australia™; ainsi que d'autres courses multisports. Les événements IRONMAN, ainsi que tous les événements de Wanda Sports Holdings, offrent à plus d'un million de participants les avantages des sports d'endurance par l'entremise de la vaste offre de sports d'endurance de l'entreprise. L'emblématique série d'événements IRONMAN® représente la plus grande plateforme des sports de participation au monde. Depuis les débuts de la marque IRONMAN® en 1978, les athlètes ont prouvé que ANYTHING IS POSSIBLE® (Tout est possible) en franchissant les lignes d'arrivée des courses d'endurance les plus difficiles au monde. IRONMAN n'était qu'une course unique à ses débuts; elle compte maintenant plus de 230 événements tenus dans plus de 53 pays. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web www.ironman.com.

À propos de Wanda Sports Group

Wanda Sports Group est une plateforme événementielle (sports), médiatique et marketing mondiale de premier plan ayant pour mission d'unir les gens par le sport et de permettre aux athlètes et aux supporters de vivre leur passion et leurs rêves. Nous possédons d'importants droits de propriété intellectuelle, des relations à long terme, ainsi que de vastes aptitudes d'exécution; ce qui nous permet d'offrir des expériences sportives sans égal, de créer des accès à du contenu engageant, et de créer des communautés inclusives. Nous offrons un éventail complet d'événements et de services médiatiques et de marketing par l'entremise de trois segments principaux : La participation de masse, les sports-spectacles et les solutions sportives numériques et de production. Notre plateforme de services complets crée une valeur pour nos partenaires et nos clients, ainsi que pour les autres actionnaires de l'écosystème sportif; des titulaires de droits, aux marques et aux publicistes; ainsi qu'aux supporters et aux athlètes.

Basée à Beijing en Chine, Wanda Sports Group possède plus de 60 bureaux et emploie plus de 1 600 personnes partout dans le monde.

www.ironman.com / www.ironman.com/monttremblant / #IMMT

SOURCE IRONMAN Mont-Tremblant

Renseignements: Josée Massicotte, 514 388-0169, 514 915-0511, massicottejosee@videotron.ca