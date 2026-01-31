LONDRES, le 31 janv. 2026 /CNW/ - Déclaration du Groupe de développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) :

Le Groupe de développement de la DSRB accueille favorablement la déclaration du ministre des Finances du Canada confirmant le rôle de premier plan du Canada en ce qui concerne la création de la Banque de défense, de sécurité et de résilience.

Le leadership du Canada reflète une compréhension partagée entre les alliés selon laquelle le renforcement de la défense et de la sécurité exige maintenant non seulement une augmentation des dépenses, mais aussi des structures de financement capables de soutenir l'expansion industrielle, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la capacité à long terme. La Banque de défense, de sécurité et de résilience est créée pour relever ce défi en renforçant l'accès à un financement abordable et prévisible dans l'ensemble des écosystèmes de défense et de sécurité, tout en collaborant avec les institutions nationales et multilatérales existantes.

Le Groupe de développement de la DSRB travaille en étroite collaboration avec le Canada et d'autres pays aux vues similaires pour appuyer la mise en place de la Banque, y compris sa conception, sa gouvernance et son cadre opérationnel, afin de s'assurer qu'elle réponde aux besoins des pays participants et de leurs industries.

