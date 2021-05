VICTORIA, BC, le 4 mai 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, alors que les collectivités du pays, notamment celles de la Colombie-Britannique, sont confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins de logement.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Ken Hardie, député de Fleetwood--Port Kells, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 10,8 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 34 logements abordables destinés aux Premières Nations de la Colombie-Britannique.

Trente-quatre nouveaux logements seront construits dans les trois communautés autochtones suivantes : la Première Nation de Splatsin, la bande indienne de Shackan et la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction d'ensembles de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les fonds investis dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront à soutenir efficacement les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables. Ils permettront d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés comme les Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le plan de notre gouvernement, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, continue de fournir des logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'amélioration des conditions de logement des Autochtones doit être une priorité du gouvernement du Canada. C'est pourquoi les Premières Nations sont un groupe prioritaire dans la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement et pourquoi nous travaillons avec des partenaires autochtones à la construction rapide de logements. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements permanents dont nous pouvons tous être fiers. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« La Stratégie nationale sur le logement vise à offrir plus de logements abordables aux Autochtones. Ce financement fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement partout au pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique tout en aidant les personnes les plus vulnérables. » - Ken Hardie, député de Fleetwood--Port Kells

« Nous n'avons pas construit de logements dans notre communauté depuis plus de 20 ans, et notre population continue de croître. Les logements sont essentiels à la santé et au bien-être des membres de Splatsin. De nombreux membres sont incapables de revenir dans leur communauté parce qu'il n'y a pas de logements disponibles. Plusieurs familles vivent également une situation de surpeuplement dans les réserves. Ces nouveaux logements les aideront donc à atténuer ce stress. Bien que l'aménagement de 10 logements soit un changement positif pour la Nation, ce n'est toujours pas suffisant. Il y a environ 30 familles sur la liste d'attente pour un logement dans la réserve. » - Chef Wayne Christian de la Nation de Splatsin

« En tant que chef de la bande indienne de Shackan, j'aimerais vous remercier de l'approbation de l'Initiative pour la création rapide de logements pour notre communauté de Shackan. Ces logements sont grandement nécessaires dans notre communauté, car le marché de l'habitation a été durement touché par les effets de la pandémie de COVID-19. Vu l'augmentation des loyers et la pénurie de logements pour personnes à faible revenu, cette subvention permet à nos membres de déménager pour s'installer en toute sécurité dans leur communauté d'origine. Les avantages de revenir chez eux sont profonds pour nos membres, qui ont ainsi plus facilement accès à leur langue, à leur culture et à leurs traditions. En cette période de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, cette initiative en matière de logement est une excellente façon de travailler à la réconciliation en aidant nos familles à être en sécurité, en santé et près de leur culture. » - Chef Arnie Lampreau de la bande indienne de Sxexn'x (Shackan)

« La Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc (Première Nation TteS) accueille favorablement l'investissement du Canada dans sa communauté, qui nous permettra de construire 10 logements abordables pour aînés à faible revenu sur les terres de notre Première Nation. L'une des priorités de notre Conseil et de notre communauté est de veiller à ce que nos membres les plus vulnérables aient un chez-soi sûr et abordable. La Première Nation TteS a également hâte de voir le nombre d'emplois que ce projet créera pour ses membres. Ce projet appuie la vision de notre communauté, qui est d'accroître les possibilités de logement pour notre population croissante. Nous espérons continuer de travailler avec la SCHL pour trouver d'autres possibilités en matière de logement et répondre aux priorités du plan quinquennal de logement de la Première Nation TteS et de l'étude sur les besoins et les demandes de la Première Nation TteS. Kukwstép-kucw à toutes les personnes qui ont contribué à l'aménagement et au financement de ce projet. » - Kúkpi7 Rosanne Casimir, Tk'emlúps te Secwépemc

Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.

Dans son budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'Initiative pour la création rapide de logements en 2021-2022, ce qui permettra de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada en leur fournissant un logement abordable permanent.

Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Tous les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

Cet investissement fera plus que tripler la cible initiale de l'Initiative pour la création rapide de logements : ce programme aidera maintenant à créer plus de 9 200 logements abordables au pays.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

