VANCOUVER, BC, le 31 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les collectivités du pays étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont annoncé que l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de 1 milliard de dollars, lancée en octobre 2020, investira 205,6 millions de dollars pour soutenir la construction de plus de 700 logements abordables permanents pour des personnes et des familles de la Colombie-Britannique, dont près de 55% des unités sont destinées aux Autochtones de la province, et 17% aux femmes et les enfants.

Ce financement permet d'offrir 419 nouveaux logements sûrs et abordables aux populations vulnérables de la province dans le cadre du volet des projets, et 281 unités à Vancouver, à Surrey et dans le district régional de la Capitale, qui répondront à de graves besoins en matière de logement et à des taux élevés d'itinérance dans le cadre du volet des grandes villes.

Le ministre Hussen a également fourni des détails sur le financement fédéral d'environ 53,1 millions de dollars dans le cadre du volet des projets pour la création de jusqu'à 188 unités/lits de logement avec services de soutien dans le cadre de trois projets distincts à Vancouver, en partenariat avec BC Housing. Les projets seront situés au 435, rue Pender Ouest, 1025, rue Granville, et 103, rue Hastings Est.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les investissements faits dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement veut faire en sorte que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements contribuera grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement 700 nouveaux logements abordables aux personnes et aux familles vulnérables de la Colombie-Britannique pour assurer leur sécurité. C'est l'un des moyens par lesquels la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue à fournir des logements aux Canadiens d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La pénurie critique de logements sûrs, sécuritaires et abordables à Vancouver est une réalité trop bien connue. L'Initiative pour la création rapide de logement offre le type d'action audacieuse et novatrice que le défi exige. Non seulement elle permet de trouver un abri permanent pour les personnes dont le besoin est urgent, mais elle constitue une mesure de santé publique cruciale pour assurer la sécurité des personnes et des communautés pendant la pandémie et au-delà. Il y a plus à faire, et il y a plus à venir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Avec un total de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale de 3 000 logements abordables permanents.

L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance, ou qui risquent de le devenir, ainsi que des personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.

Dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logement, trois projets à Vancouver recevront des fonds. Ces trois projets totalisent 53,1 millions de dollars en financement fédéral. Le premier projet, situé au 435, rue Pender Ouest, recevra un financement de 28,7 millions de dollars pour 80 lits. Le deuxième projet, situé au 1025, rue Granville , recevra un financement de 19,3 millions de dollars pour 75 lits. Le dernier projet situé au 103, rue Hastings Est a reçu 5,1 millions de dollars pour 33 lits.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

