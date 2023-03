STONY PLAIN, AB, le 9 mars 2023 /CNW/ - Plus de 600 nouveaux logements abordables seront créés pour les gens dans le besoin en Alberta dans le cadre du Affordable Housing Partnership Program (AHPP).

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux, Searle Turton, député provincial de Spruce Grove-Stony Plain, Arlene Adamson, présidente de l'Alberta Seniors & Community Housing Association et directrice générale de Silvera for Seniors, et Lori-Anne St. Arnault, directrice générale de la Meridian Housing Foundation, ont annoncé un investissement combiné de près de 54 millions de dollars pour soutenir 17 ensembles de logements abordables dans 9 collectivités de l'Alberta.

Le gouvernement fédéral verse jusqu'à 27 millions de dollars au AHPP dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le programme AHPP appuiera un éventail d'initiatives, notamment la création de logements abordables pour les personnes âgées, les familles, les nouveaux arrivants ainsi que pour les femmes et les enfants. D'autres projets visent la conversion de bureaux ou d'hôtels existants en logements pour les personnes vulnérables de l'Alberta. Des rénovations majeures permettront d'améliorer les logements existants.

Du financement a été fourni pour les ensembles résidentiels suivants :

Région de Calgary

11,5 millions de dollars à la Horizon Housing Society pour construire des logements familiaux et communautaires à Calgary

4 millions de dollars à la Rocky View Foundation pour construire des appartements pour personnes âgées à Airdrie

3,9 millions de dollars au Calgary Drop In and Rehab Centre pour rénover et moderniser des logements destinés aux gens vulnérables à Calgary

3,3 millions de dollars à la Sarcee Meadows Housing Co-operative Ltd. pour moderniser et construire des logements pour personnes âgées à Calgary

1,5 million de dollars à la Ville de Calgary pour construire des logements familiaux et communautaires à Calgary

pour construire des logements familiaux et communautaires à 1,4 million de dollars à Airdrie Housing Limited pour construire des logements abordables à Airdrie

680 000 $ à Silvera for Seniors pour construire des appartements pour personnes âgées à Calgary

227 000 $ à Westwinds Communities pour construire des logements familiaux et communautaires à Okotoks

Région d' Edmonton

14,7 millions de dollars à la Meridian Housing Foundation pour construire des logements pour personnes âgées à Spruce Grove

3 millions de dollars à Catholic Social Services pour construire des logements pour les femmes, les enfants et les familles de nouveaux arrivants à Edmonton

2,3 millions de dollars à la Ville d' Edmonton pour construire des logements avec services de soutien pour les femmes et les enfants fuyant la violence familiale à Edmonton

pour construire des logements avec services de soutien pour les femmes et les enfants fuyant la violence familiale à 2 millions de dollars à la Leduc Regional Housing Foundation pour construire des logements familiaux et communautaires à Leduc

900 000 $ à la Right at Home Housing Society pour construire des logements pour les personnes handicapées, les femmes et les enfants à Edmonton

400 000 $ à la Right at Home Housing Society pour construire des logements pour les familles de nouveaux arrivants ainsi que pour les femmes et les enfants à Edmonton

Autres régions

2 millions de dollars à la Stepping Stones Crisis Society pour construire des logements pour les femmes fuyant la violence à Cold Lake

1,2 million de dollars à Heart River Housing pour construire des appartements pour personnes âgées à Falher

595 000 $ à la Green Acres Foundation pour construire des appartements pour personnes âgées à Lethbridge

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous créons plus de 600 logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin dans l'ensemble de l'Alberta. L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant dans nos efforts continus pour produire des résultats significatifs et accroître l'abordabilité pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'accès au logement est un droit de la personne essentiel au sentiment de dignité, de sécurité et d'inclusion. Ces ensembles résidentiels sont un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce à cette collaboration avec le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement fédéral contribue de manière concrète à ce que les personnes les plus vulnérables en Alberta aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur sans but lucratif, et je me souviens de l'enthousiasme ressenti lorsqu'une personne en situation d'itinérance recevait la clé de son propre chez-soi. Grâce à des mesures qui accroissent l'offre de logements abordables, notre gouvernement permet à plus de personnes en Alberta d'avoir la possibilité de ressentir la fierté d'entrer dans leur propre logement. » - L'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Nos collectivités, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont été façonnées au fil des décennies par les personnes âgées en Alberta. Je suis donc heureux de constater que, grâce au financement du Affordable Housing Partnership Program, les personnes âgées de la région de Spruce Grove-Stony Plain auront accès aux logements modernes, sûrs et abordables qu'elles méritent. » - Searle Turton, député provincial de Spruce Grove-Stony Plain

« Silvera félicite le gouvernement de l'Alberta pour l'annonce d'aujourd'hui, qui témoigne d'un important engagement à accroître le nombre de logements abordables dans notre province. Ce type de partenariat collaboratif entre tous les ordres de gouvernement est non seulement bienvenu, mais essentiel pour répondre au besoin croissant de logements abordables dans nos collectivités. » - Arlene Adamson, présidente de l'Alberta Seniors & Community Housing Association et directrice générale de Silvera for Seniors

« Nous accueillons favorablement la contribution financière de la Province pour la création d'un nouveau complexe destiné aux personnes âgées dans la ville de Spruce Grove. Cet engagement démontre le soutien du gouvernement de l'Alberta à l'égard du logement des personnes âgées et permettra de remédier à la pénurie de logements subventionnés dans les trois régions. Grâce à la collaboration des partenaires, nous pouvons accroître les options de logement pour permettre aux résidents de demeurer dans leur collectivité et d'avoir un chez-soi de qualité. » - Lori-Anne St. Arnault, directrice générale de la Meridian Housing Foundation

Faits en bref :

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

L'AHPP fait partie de la stratégie de logement abordable StrongerFoundations de l' Alberta . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %.

. Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL.

et l' aux termes de la SNL. En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'il servira.

a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'il servira. Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023. Les demandes seront de nouveau acceptées ce printemps.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Autres liens :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

