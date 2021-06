TORONTO, le 16 juin 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada pour toutes les régions du pays, notamment ici même à Toronto.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accompagné de Marci Ien, députée fédérale de Toronto-Centre, John Tory, maire de Toronto, Ana Bailão, adjointe au maire de Toronto, et Kristyn Wong-Tam, conseillère municipale de Toronto-Centre, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 1,2 millions de dollars dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la conversion d'une propriété vacante en 24 appartements abordables de faible hauteur.

Ces 24 logements feront partie d'un ensemble novateur et économique de logements avec services de soutien situé au 292-296, rue Parliament, pour les personnes qui sortent de l'itinérance ou qui risquent de se retrouver dans cette situation. Les logements avec services de soutien offrent une réponse rapide et digne aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver, ainsi que des services de soutien appropriés pour les aider à atteindre la stabilité en matière de logement.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions à des fins d'immobilisations pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction d'ensembles de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les fonds investis dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

Citations :

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à la population canadienne vulnérable de Toronto, tout en s'attaquant aux obstacles uniques auxquels sont confrontées les collectivités à risque. L'Initiative pour la création rapide de logements est un franc succès. C'est pourquoi, par l'entremise du budget de 2021, nous augmenterons le financement total du programme à 2,5 milliards de dollars afin de construire rapidement des logements abordables dont nous avons grandement besoin partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous travaillons fort pour que toutes les personnes au Canada aient un chez-soi sûr et abordable. Construire rapidement des logements dans de grands centres urbains comme Toronto et répondre aux besoins et aux défis particuliers auxquels les municipalités font face dans le secteur du logement sont des mesures cruciales et nécessaires que notre gouvernement a prises pour mettre fin à l'itinérance chronique. Les gens de notre collectivité et de partout à Toronto ont désespérément besoin de ces logements. » - Marci Ien, députée fédérale de Toronto-Centre

« En créant de nouveaux logements abordables avec services de soutien comme ceux-ci, nous faisons un investissement qui permettra de créer des communautés plus saines en sortant définitivement les gens de l'itinérance en leur offrant un logement sûr et sécuritaire avec tous les soutiens nécessaires pour soutenir leur bien-être. Nous ne pouvons pas le faire seuls, et c'est pourquoi il est si important que tous les ordres de gouvernement participent à ces investissements. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de tant de gens dans cette ville. » - John Tory, maire de Toronto

« Alors que nous nous efforçons de relever les défis liés à l'itinérance dans notre ville, nous devons poursuivre notre collaboration avec nos partenaires désireux de mettre en œuvre des solutions novatrices pour ceux qui en ont le plus besoin. Grâce aux engagements de nos partenaires fédéraux et provinciaux et au solide soutien du Conseil et des partenaires communautaires pour relever ces défis, nous sommes en bonne voie d'atteindre notre objectif de créer 1 200 nouveaux logements abordables avec services de soutien au cours de la prochaine année. » - La mairesse suppléante Ana Bailão (Davenport), présidente du Comité de l'urbanisme et du logement

« La communauté de Toronto-Centre accueille la diversité et ouvre ses portes à tous ceux qui en font leur chez-soi. Alors que nous continuons de créer plus de logements abordables avec services de soutien comme ceux-ci, nous bâtissons des communautés plus fortes et une ville plus inclusive où tout le monde peut avoir un sentiment d'appartenance. » - Conseillère Kristyn Wong-Tam (Toronto-Centre)

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars pour répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.



, surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. Le budget de 2021 prévoit un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022 afin de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada en leur fournissant un logement abordable adéquat. L'enveloppe totale de l'ICRL s'élève désormais à 2,5 milliards de dollars.



en leur fournissant un logement abordable adéquat. L'enveloppe totale de l'ICRL s'élève désormais à 2,5 milliards de dollars. Dans le volet des projets de l'ICRL, 500 millions de dollars étaient disponibles dans le cadre d'un processus de demande qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le financement était offert aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones ainsi qu'aux organismes sans but lucratif.



Le volet des grandes villes de l'ICRL a fourni 500 millions de dollars en soutien immédiat à 15 municipalités prédéterminées qui ont été identifiées en consultation avec la Fédération canadienne des municipalités parce qu'elles possédaient les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance.



Avec un total de plus de 4 700 logements à l'échelle du pays, l'ICRL a dépassé sa cible initiale qui était de construire 3 000 logements abordables permanents grâce au soutien des administrations provinciales, territoriales et municipales et des gouvernements autochtones.



Dans l'ensemble, le nouveau financement prévu dans le budget de 2021 pour l'ICRL permettra d'ajouter au moins 4 500 nouveaux logements abordables à l'offre de logements au Canada , en plus des 4 700 logements déjà financés.



, en plus des 4 700 logements déjà financés. L'ICRL a suscité beaucoup d'intérêt de la part des groupes autochtones, de sorte que près de 40 % de tous les logements créés dans le cadre du programme sont destinés aux Autochtones.



L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, ainsi que des personnes et des populations vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les communautés racisées, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes récemment immigrées ou accueillies comme réfugiées.



, ainsi que les personnes récemment immigrées ou accueillies comme réfugiées. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

