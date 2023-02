WATERLOO, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo ont annoncé un investissement combiné de près de 39 millions de dollars pour soutenir la construction de plus de 70 logements à Waterloo.

Le gouvernement fédéral verse près de 5,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada. De plus, la région de Waterloo accorde plus de 26 millions de dollars à l'ensemble résidentiel.

L'ensemble résidentiel sera situé au 420, promenade Kingscourt et sera détenu et exploité par la Région de Waterloo. Il comprendra 73 logements de divers types offerts à des niveaux d'abordabilité variés. Plus de la moitié des logements auront des loyers inférieurs à 80 % du loyer médian du marché pour la région, et les loyers du tiers des logements seront proportionnés au revenu. L'immeuble comprendra 29 logements d'une chambre, 21 de deux chambres, 11 de trois chambres, 7 de quatre chambres et 5 de cinq chambres pour accueillir de grands ménages. Au rez-de-chaussée, les locataires âgés et l'ensemble de la collectivité pourront profiter d'un espace pour les programmes.

Plus de la moitié des logements seront destinés aux femmes et à leurs enfants, ainsi qu'à d'autres ménages à faible revenu. De plus, 19 logements auront des caractéristiques améliorées d'accessibilité et les aires communes seront exemptes d'obstacles.

La construction de l'immeuble devrait être achevée d'ici février 2025.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Waterloo, et partout au pays. Cet immeuble offrira une combinaison de logements abordables et accessibles et favorisera une collectivité dynamique et inclusive qui répond aux besoins des familles de toutes tailles et de tous les milieux socio-économiques. Voilà entre autres comment, grâce à notre Stratégie nationale sur le logement, nous pouvons continuer de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« En collaboration avec nos partenaires municipaux et des intervenants locaux, nous veillons à ce que la population de Waterloo et de l'ensemble de la province ait accès à des logements sûrs et abordables. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts déployés par notre gouvernement pour aider la population ontarienne à trouver les logements sûrs avec services de soutien dont elle a besoin. » - L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« La Région de Waterloo est déterminée à faire en sorte que tout le monde dans notre collectivité ait un chez-soi sûr. Ce nouvel ensemble résidentiel au 420, promenade Kingscourt, est un exemple des résultats auxquels notre plan de logement abordable peut mener. Il aurait été impossible d'obtenir ce résultat sans nos partenaires gouvernementaux et communautaires. » - Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Brittany Hendrych, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]