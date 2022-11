MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Rachel Bendayan députée de Outremont, et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, aux côtés de Laurent Desbois, Maire d'Outremont, ont annoncé un financement de 4,7 millions de dollars pour construire 91 logements de qualité et abordables pour les familles, les personnes seules et les aînés, à faible et moyen revenu, de l'arrondissement d'Outremont.

Le projet de Coop MIL a été soutenu financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui investissent ensemble 19,9 M$. Ce projet vient répondre à un important besoin de la métropole en matière de logements abordables avec services adaptés. La SHQ, par l'entremise du programme AccèsLogis Montréal, accorde une subvention de près de 11,4 M$ pour ce projet. Pour sa part, la Ville de Montréal investit plus de 8,4 M $, dont 3,4 M$ sont pris en charge par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités. Le terrain acheté en dessous du prix du marché a été revendu à son coût d'acquisition en décembre 2021 par la Ville de Montréal à la Coop MIL aux fins de construction de logements sociaux et communautaires.

Pour sa part, le Québec allouera également aux ménages admissibles une aide pour le paiement du loyer. Jusqu'à 50 % des locataires pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 775 000 $ sur 5 ans est en grande partie assumée par la SHQ, en soutien à la Ville de Montréal et la CMM.

La secrétaire parlementaire Bendayan était accompagnée de Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, Monique Rouxel, Présidente de la CA de Coop MIL, et M. Robert Manningham, Directeur d'Atelier Habitation Montréal.

Cet investissement a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un programme administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui soutient la création ainsi que la réparation et le renouvellement de logements abordables dans des ensembles à usages mixtes et où le revenu des ménages et les modes d'occupation sont variés. À noter que le déploiement du FNCIL au Québec est encadré par l'Entente Canada-Québec sur le logement.

Ce projet mariera de façon dynamique et collaborative, l'habitation, l'intégration sociale et les relations intergénérationnelles, ce qui aura pour effet de renouveler l'action citoyenne, de favoriser la mixité et l'équité sociale et de contrer l'exode des familles, des personnes seules et des personnes âgées de l'arrondissement d'Outremont.

« Chaque canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement dans le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable, ici à Montréal et partout au Canada, afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les personnes les plus vulnérables à surmonter les obstacles liés à l'accès au logement. C'est l'une des façons dont notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL

« Notre gouvernement fédéral croit que tous les Canadiens méritent un endroit sûr où ils peuvent se sentir chez eux. Nous travaillons avec nos partenaires pour construire des logements abordables. Grâce à ce nouvel investissement fédéral, les personnes les plus vulnérables pourront profiter d'un environnement sûr et stable ici à Montréal. Ainsi, nous répondons aux besoins sur le terrain ainsi qu'à la demande de nos concitoyens ici au Québec et partout à travers le pays. » - Rachel Bendayan, députée de Outremont, Québec et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'Arrondissement a été un partenaire étroit dans ce 2e projet de coopérative d'habitation qui s'inscrit dans le développement du Nouvel Outremont. Un 3e projet est en cours d'analyse. Outremont est fier d'appuyer ces initiatives de construction de logements sociaux et communautaires sur son territoire. » Laurent Desbois, maire d'Outremont. » - Laurent Desbois, Maire de l'arrondissement d'Outremont

« Ce qu'on est en train de créer au campus MIL, c'est un nouveau quartier à échelle humaine, pensé pour devenir un milieu de vie créatif et innovant, à la fois urbain et verdoyant, et dans lequel on retrouve une belle mixité sociale. Ce projet est un bon exemple de la vision de notre administration pour un développement inclusif de notre métropole. Il saura répondre aux besoins importants des ménages du quartier, particulièrement des familles, en matière d'habitation. » - Valérie Patreau, conseillère du district de Joseph-Beaubien, dans l'arrondissement d'Outremont

« Pour nous, la Coopérative d'habitation Mil est un pas de géant pour fournir des logements de qualité et vraiment abordables pour les familles de ce secteur en plein redéploiement. Le succès de ce projet repose sur beaucoup de facteurs dont l'implication des membres l'expertise du Groupe de ressources techniques, la qualité de la participation des professionnels, la ville de Montréal, la Société d'habitation du Québec et le soutien financier du Gouvernement fédéral. Lorsque tous les intervenants travaillent ensemble, nous pouvons vraiment faire de grandes choses qui resteront pour les générations futures. » - Robert Manningham, Directeur général, Atelier habitation Montréal

« Depuis 2017, les membres-fondateurs de la Coop MIL se sont investis pour mettre sur pied une coopérative d'habitation multigénérationnelle. Cinq ans plus tard, notre bâtiment est sorti de terre au 1155 Marie- Stéphane, comptant 20 logements de trois ou quatre chambres, 27 logements de deux chambres et 44 logements d'une chambre à coucher. Nous sommes fiers et reconnaissants de la collaboration de tous les partenaires ici présents. Nous voyons notre Coop comme un milieu de vie convivial qui assurera un sentiment d'appartenance au quartier. Nous souhaitons que notre communauté soit un vecteur de cohésion sociale qui contribuera, à sa mesure, à l'enrichissement de l'arrondissement d'Outremont. » - Monique Rouxel, Présidente du CA de Coop MIL

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants.

est un programme qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants. Le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation d'itinérance.

Le budget de 2022 propose de devancer un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SHQ, par l'entremise du programme AccèsLogis Montréal , accorde une subvention de près de 11,4 M$ pour ce projet. Pour sa part, la Ville de Montréal investit 3,4 M$ qui provient de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités.

, accorde une subvention de près de 11,4 M$ pour ce projet. Pour sa part, la Ville de Montréal investit 3,4 M$ qui provient de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités. AccèsLogis Montréal découle de l'Entente-Cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, qui reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation. Pour en savoir plus visitez le https://montreal.ca/programmes/acceslogis-montreal

