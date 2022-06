LE CANADA SOUTIENT DES FAMILLES DE PRINCE ALBERT GRÂCE À DE MEILLEURS LOGEMENTS

PRINCE ALBERT, SK, le 8 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné de George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, et d'Alana Ross, députée provinciale de Prince Albert Northcote, au nom de Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ainsi que des représentants de la River Bank Development Corporation (River Bank) ont souligné l'achèvement des phases IV et V du projet Homes of Hope.

Par l'entremise de l'entente Canada-Saskatchewan de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un investissement de plus de 1 million de dollars a été accordé au projet Homes of Hope,

Par l'entremise de Homes of Hope, River Bank rénove des logements abordables existants afin d'ajouter de deux à trois chambres, pour un total de quatre ou cinq chambres par maison. Les maisons sont situées dans divers quartiers de Prince Albert et soutiennent des familles nombreuses à faible revenu. River Bank s'est également associée à KidsFirst Prince Albert, au Native Co-ordinating Council et à Family Futures pour offrir aux familles des services de counselling, de développement de l'enfance, d'apprentissage en bas âge, de nutrition et d'intervention en cas de crise, ainsi que des visites à domicile et du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continuera d'aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des familles qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi nous avons produit de nouveaux logements abordables à Prince Albert pour accueillir des familles nombreuses, ce qui contribuera grandement à ce que les parents et leurs enfants aient l'espace nécessaire pour grandir et s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Des logements sûrs et abordables sont essentiels à la santé et à la prospérité des familles. Grâce à l'aide de nos partenaires, huit nouvelles familles de Prince Albert ont maintenant un chez-soi bien à elles. Le gouvernement du Canada appuie la création d'un plus grand nombre d'options de logement abordable pour toute la population canadienne, et je me réjouis de voir se concrétiser des projets importants comme Homes of Hope. Nous sommes heureux que ces familles aient maintenant accès à un chez-soi sûr. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Grâce à notre partenariat avec la River Bank Development Corporation et la SCHL, huit familles de Prince Albert ont maintenant l'espace dont elles ont besoin pour élever leur famille, planifier l'avenir et bâtir une vie dans notre collectivité. Je remercie River Bank de son excellent travail et de son leadership, qui ont amélioré les conditions de vie des familles de notre collectivité. J'ai hâte de collaborer de nouveau avec ces organisations pour atteindre notre objectif commun, soit que tous les résidents aient un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

« River Bank est heureuse de travailler avec le gouvernement de la Saskatchewan, le gouvernement du Canada et la ville de Prince Albert pour produire des logements abordables à l'intention des familles de Prince Albert. Nous avons remarqué il y a plusieurs années que beaucoup de nos familles avaient besoin de maisons plus grandes en raison du nombre d'enfants que comportent leur ménage et nous avons reçu des fonds du Rental Development Program pour acheter et rénover quatre unités, augmentant le nombre de chambres à coucher à quatre ou cinq. Nous avons continué sur cette lancée pendant plusieurs années et lorsque notre projet final, Homes of Hope VI, sera achevé plus tard cette année, nous aurons 26 logements destinés à des familles. C'est l'un de nos projets les plus réussis et nous nous réjouissons de la poursuite de nos partenariats avec les trois niveaux de gouvernement pour fournir des logements convenables et sûrs à nos locataires. » - Brian Howell, directeur, Riverbank Development Corporation

Faits en bref :

Dans le cadre des quatrième et cinquième phases du projet Homes of Hope, huit logements ont été rénovés pour soutenir huit familles nombreuses à faible revenu.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements du et de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité en vue d'offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610; [email protected]