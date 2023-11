Le Canada sélectionne le P-8A Poseidon de Boeing comme ses aéronefs multimissions

- Le partenariat avec l'industrie canadienne assurera la prospérité économique à long terme du Canada.

- Avec le P-8, le Canada obtient l'interchangeabilité alliée du NORAD et du Groupe des cinq ou Cinq Yeux.

- Les premières livraisons sont attendues en 2026.

ARLINGTON, Virginie, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a signé une lettre d'offre et d'acceptation de vente de matériel militaire à l'étranger pour acquérir jusqu'à 16 avions P-8A Poseidon Boeing [NYSE: BA] de Boeing dans le cadre du projet Aéronef multimissions canadien (AMC). Le Canada se joint à huit partenaires de la défense, dont tous les alliés du Groupe des cinq, l'alliance de renseignements qui comprend aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et devient le cinquième pays de l'OTAN à choisir le P-8 comme aéronef multimissions. Les premières livraisons sont attendues en 2026.

« Le P-8 renforcera la capacité et l'état de préparation du Canada en matière de défense, et nous sommes impatients de fournir cette capacité à l'Aviation royale canadienne », a déclaré Heidi Grant, présidente du développement commercial de Boeing Defense, Space & Security. « De concert avec nos partenaires canadiens, nous offrirons un solide ensemble de retombées industrielles et technologiques qui garantira une prospérité continue pour l'industrie aérospatiale et de la défense du Canada. »

Le P-8 est la seule solution éprouvée, en service et en production, qui répond à toutes les exigences du projet AMMC, y compris l'autonomie, la vitesse, l'endurance et la capacité de charge utile. Cette décision sera bénéfique pour des centaines de compagnies canadiennes et apportera des décennies de prospérité au Canada grâce au maintien de la plateforme offert par nos partenaires de l'industrie canadienne.

L'acquisition du P-8 générera des retombées annuelles de près de 3 000 emplois et 358 millions de dollars en retombées économiques pour le Canada, selon une étude indépendante réalisée en 2023 par Doyletech Corporation, une firme basée à Ottawa.

« Il s'agit d'un jour très important pour l'Aviation royale canadienne et pour Boeing », a déclaré Charles « Duff » Sullivan, directeur général de Boeing Canada. « Le P-8 offre des capacités inégalées et constitue la solution la plus abordable en ce qui concerne les coûts d'acquisition et de maintien tout au long du cycle de vie. Il ne fait aucun doute que le P-8 protégera les océans et les frontières du Canada pour les générations futures. »

L'équipe Poséidon composée de CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada, Raytheon Canada et StandardAero, constitue la pierre angulaire du partenariat P-8 de Boeing avec l'industrie canadienne. L'équipe s'appuie sur les 81 fournisseurs canadiens existants de la plateforme P-8 et sur plus de 550 fournisseurs de Boeing dans toutes les provinces, contribuant ainsi aux retombées économiques annuelles d'environ 4 milliards de dollars canadiens de la compagnie au Canada, soutenant ainsi plus de 14 000 emplois canadiens.

Avec plus de 160 avions livrés ou en service et 560 000 heures de vol collectivement, le P-8 a des capacités éprouvées pour la lutte anti-sous-marine ; la guerre antisurface ; le renseignement, la surveillance, la reconnaissance ; et l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.

En tant que leader mondial de l'aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant qu'un des principaux exportateurs des États-Unis, l'entreprise tire parti des talents d'une base mondiale de fournisseurs pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l'impact communautaire. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à être un leader en matière de durabilité et à entretenir une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise, soit la sécurité, la qualité et l'intégrité. Joignez-vous à notre équipe et trouvez votre raison d'être à boeing.com/careers.

