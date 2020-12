Le Canada propose de rendre l'abandon du tabac plus difficile pour les adultes

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral canadien a proposé de réduire les niveaux de nicotine admissibles dans les produits de vapotage réglementés, ce qui réduirait leur valeur pour les fumeurs adultes qui cherchent à passer à une catégorie de risque réduit.

L'efficacité du vapotage en tant que produit de réduction des méfaits dépend de l'accès des fumeurs à une solution de rechange contenant suffisamment de nicotine.

« Une limite de 20mg/mL est tout simplement trop basse pour de nombreux fumeurs », a déclaré Allan Rewak, directeur général de ARIV. « Les fumeurs adultes doivent avoir accès à des produits de vapotage à forte teneur nicotinique au début de leur cheminement du tabagisme au vapotage. Abaisser cette limite incitera les fumeurs à continuer de fumer. »

Le vapotage ne comporte pas de combustion et est reconnu par Santé Canada comme « moins nocif que le tabagisme ».1 Selon le Royal College of Physicians (R.-U.), les données disponibles suggèrent que les produits de vapotage « sont peu susceptibles de dépasser 5 % de ceux associés aux produits du tabac fumés et pourraient bien être considérablement inférieurs à ce chiffre »2.

« Compte tenu de la disparité des méfaits entre le vapotage et le tabagisme, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement fédéral utiliserait les ressources de Santé Canada pendant une pandémie mondiale pour explorer la possibilité de rendre plus difficile pour les fumeurs adultes de passer à un produit à risque réduit. » a déclaré Daniel David, président de ARIV.

En avril 2020, la Nouvelle-Écosse a instauré un plafond de 20 mg/mL de nicotine assorti d'une interdiction de saveur et a vu les ventes légales de cigarettes augmenter de plus de 25 %, soit quatre fois plus que dans les provinces environnantes. De plus, 50% de toutes les boutiques spécialisées de vapotage ont immédiatement fermé leurs portes, mettant ainsi des centaines de Canadiens au chômage.

