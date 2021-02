L'esprit de collaboration et l'innovation scientifique démontrés par FPInnovations et ses partenaires leur ont permis de développer un masque entièrement biodégradable à l'aide de la machine à papier pilote unique de l'organisation. En plus des matériaux filtrants du masque, FPInnovations a identifié et intégré des boucles élastiques et des barrettes nasales qui sont aussi biodégradables. Une grande partie de cette réussite tient à la possibilité d'assembler rapidement les masques avec les machines commerciales actuelles de fabrication de masques.

Élément de l'équipement de protection individuelle (EPI), le masque écoresponsable a été évalué par des laboratoires externes selon des normes internationales et il établirait la norme pour les masques non médicaux en ce qui a trait à la filtration, à la respirabilité et à la biodégradabilité. Avec son produit au design unique, FPInnovations a aussi récemment atteint la norme plus exigeante de l'ASTM sur l'efficacité de la filtration et la respirabilité qui est requise pour les masques d'intervention.

« Le développement d'un masque biodégradable montre clairement que stimuler la bioéconomie peut contribuer à un environnement plus propre au Canada. L'incroyable expertise scientifique et technologique collective du secteur forestier a été déterminante dans la réussite et la vitesse de réalisation de ce projet et est la preuve qu'ensemble, nous pouvons amener des produits biosourcés écoresponsables de l'étape de la recherche au marché en quelques mois seulement! »

Stéphane Renou, président et chef de la direction de FPInnovations

« Des masques biodégradables fabriqués à partir de forêts canadiennes gérées de manière durable : quel bel exemple de l'ingéniosité du secteur forestier canadien. Ainsi, nous assurons la sécurité des Canadiens tout en protégeant notre environnement. »

Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

FPInnovations est une organisation privée sans but lucratif de recherche et de technologie dont les chercheurs professionnels créent des solutions pour appuyer la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale. L'organisation bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche de pointe, développer des technologies avancées et livrer des solutions d'avant-garde aux problèmes complexes qui touchent tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. Elle a des laboratoires de recherche à Québec, Montréal et Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le Canada. FPInnovations s'est associée à Innoventures Canada (I-CAN), un consortium sans but lucratif qui s'efforce d'améliorer la performance du Canada en matière de commercialisation de la recherche et qui regroupe les plus grands organismes de recherche et de technologie au pays.

Renseignements: Séverine Lavoie, Spécialiste des communications et des relations publiques, FPInnovations, 514-782-4507, [email protected]

