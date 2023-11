Un rapport économique indique que l'augmentation du nombre de logements communautaires est directement liée à des gains de productivité qui changent la donne

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude quantifie le lien entre le logement communautaire et la productivité économique. Le rapport évalue les avantages d'une augmentation de la proportion de logements communautaires au Canada pour atteindre la moyenne de l'OCDE et montre qu'un taux plus élevé de logements communautaires entraîne une augmentation de la productivité économique.

Le rapport a été commandé par l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine et Housing Partnership Canada afin de quantifier les impacts économiques de l'investissement dans le logement communautaire.

Principales conclusions :

Il existe un lien de cause à effet entre la proportion de logements communautaires dans l'ensemble du parc immobilier et les gains de productivité économique.

En amenant le parc de logements communautaires du Canada à la moyenne des pays de l'OCDE d'ici 2030, la productivité économique augmenterait de 5,7 % à 9,3 %, ce qui est considérable.

Les avantages économiques augmenteraient le PIB d'environ 67 à 136 milliards de dollars, sans ajouter à l'inflation puisque les gains de productivité stimulent la capacité de croissance de notre économie.

L'ACHRU estime que les gains pour l'économie seront supérieurs aux coûts dans les deux ans suivant la réalisation de l'objectif.

Les gains économiques proviennent des avantages sur le plan de la productivité qu'offre un plus grand nombre de logements communautaires, plutôt que de l'impact de la construction de nouveaux logements sur le plan de la relance. L'impact découle de la lutte contre cinq phénomènes qui nuisent à la productivité, à savoir : L'inadéquation géographique entre les travailleurs et les emplois qui leur conviennent le mieux ; La diminution de l'accumulation de capital humain due à de mauvaises conditions de vie ; Les effets de voisinage qui ont un impact sur le bien-être et les possibilités ; Le détournement des revenus vers les coûts de logement plutôt que vers l'amélioration des compétences ; La baisse des investissements des entreprises et l'emploi captif.



RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Accroître l'investissement dans le logement communautaire pour stimuler la productivité et le PIB du Canada. S'engager à fournir un financement stable et prévisible, ainsi que des incitatifs fiscaux pour construire de nouveaux logements et doter les fournisseurs de logements communautaires des ressources nécessaires pour renouveler ou acquérir des logements sur un horizon à long terme. Fournir un financement spécifique pour le logement autochtone en milieux urbain, rural et nordique. Améliorer la collaboration entre les gouvernements provinciaux, les municipalités et les constructeurs pour résoudre la crise du logement. Soutenir l'innovation canadienne qui permet de construire des logements plus rapidement, de manière durable et à un prix abordable.

Citations

« Les recherches confirment l'existence d'une relation de cause à effet entre l'accroissement du parc de logements communautaires et la productivité économique. » Kevin Albers , président de Housing Partnership Canada ; directeur général de la M'akola Housing Society .

. « Le logement communautaire a toujours été considéré comme un service social, mais nous savons maintenant qu'il s'agit également d'une infrastructure économique essentielle. Le lien de causalité entre le logement communautaire et la productivité est trop important pour être ignoré. » Ray Sullivan , directeur général de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine .

. « Nos recherches sur le logement autochtone montrent que le retour sur investissement dans les programmes de logement social et abordable est plus de sept fois supérieur aux coûts. Offrir aux gens un foyer digne n'est pas seulement un impératif moral, c'est la loi. Les droits de la personne incluent le droit au logement parce que le logement est le fondement de tout et que, sans lui, le tissu de notre société commence à se désagréger. » Margaret Pfoh , présidente de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine ; directrice générale de l'Aboriginal Housing Management Association .

. « La croissance de la productivité canadienne est un défi depuis plusieurs années et une meilleure performance est cruciale pour augmenter le niveau de vie de la population canadienne. Cette étude montre clairement comment la disponibilité des logements communautaires peut contribuer de manière significative à améliorer la croissance de la productivité au Canada et, par conséquent, la qualité de vie globale des Canadiens et des Canadiennes. » Jennifer Shulman , associée, conseil économique et durabilité, climat et équité, Deloitte Canada .

Liens

Télécharger le rapport et contexte.

À propos de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine

L'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine a été créée en 1968 en tant qu'organisme national sans but lucratif voué au soutien et au renforcement du secteur du logement social et sans but lucratif. Notre mission est de promouvoir et de mener une action systémique en faveur du droit au logement pour tous et toutes au Canada. Un logement abordable constitue une base stable à partir de laquelle les personnes, les collectivités et le Canada dans son ensemble peuvent prospérer. Nous plaidons en faveur de politiques et de programmes de logement améliorés qui maintiennent le logement abordable, augmentent la capacité de logement et s'efforcent de mettre fin à l'itinérance. Nous soutenons une profession du logement durable et travaillons à relier le secteur dans son ensemble, ainsi que nos membres qui, collectivement, hébergent et servent des centaines de milliers de personnes vivant dans un logement abordable ou cherchant à s'en procurer un.

À propos de Housing Partnership Canada

Housing Partnership Canada est une collaboration entre les chefs de file de l'habitation au Canada. Il s'agit d'un réseau de pairs et d'une coopérative d'affaires pour les praticiens de l'habitation pour personnes âgées qui ont démontré leur engagement à l'égard de l'innovation dans des organismes influents. HPC sert de catalyseur à un échange dynamique d'informations et d'expériences entre ses membres, et favorise une collaboration et une exploration plus approfondies des pratiques et des approches commerciales en ce qui concerne le développement, l'exploitation et la durabilité du logement social au Canada. HPC est un organisme indépendant et apolitique qui a lancé ce projet dans le cadre de ses priorités de recherche pour le secteur du logement abordable.

CONTACTS MÉDIAS

ANGLAIS : Jacob Gorenkoff

416-893-8185

[email protected]

FRANÇAIS : Julie McNamara

613-402-4069

[email protected]

SOURCE The Canadian Housing and Renewal Association