SUDBURY, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents et résidentes de Sudbury disposeront maintenant d'une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, député fédéral de Nickel Belt, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un prêt assuré à faible coût de 17,95 millions de dollars pour aider à construire un nouvel immeuble locatif destiné aux aînés de Coniston, situé au 11, rue Elm.

L'ensemble, conçu par la Coniston Non-profit Seniors Housing Corporation, offrira 55 logements locatifs abordables à des aînés dans un immeuble de cinq étages.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable au profit des familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs grâce à des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Sudbury. Ces nouveaux logements locatifs abordables permettront aux familles d'avoir un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« En fournissant du financement pour la construction de nouveaux logements, comme c'est le cas pour le 11, rue Elm, ici à Coniston, notre gouvernement prend des mesures pour non seulement accroître l'offre de nouveaux ensembles locatifs, mais aussi pour offrir des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités pour les aînés ici dans le Grand Sudbury. » - Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt

« Il est impératif que nous veillions à ce que des unités de logement de qualité, abordables et accessibles soient disponibles pour notre population vieillissante vivant dans le Grand Sudbury. Grâce aux efforts de la Coniston Non-Profit Seniors Housing Corporation, notre communauté disposera bientôt d'un plus grand nombre d'unités de logement que les futurs locataires pourront appeler leur chez-soi. En tant que fier partisan de cette nouvelle construction, je suis convaincu que ce projet aura un impact significatif et durable sur notre région. » - Maire Brian Bigger, Ville du Grand Sudbury

« Les citoyens de Coniston ont cru en ce concept dès le début, il y a neuf ans. Toujours solidaires, patients et déterminés, les résidents de cette ville savent à quel point cet immeuble est important pour notre avenir. » - Les Lisk, président de la Coniston Non-Profit Seniors' Housing Corporation

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les personnes de la classe moyenne, qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations est élevé et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans ( 2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux personnes dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux personnes dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

