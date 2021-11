Le projet, intitulé Edmonton Veterans' Village, est développé par la Fondation Homes for Heroes, un organisme de bienfaisance créé en réponse au nombre croissant d'anciens combattants canadiens qui font face à une crise lors de leur retour à la vie civile, et qui risquent souvent de se retrouver sans abri.

Le village offre aux anciens combattants canadiens des maisons abordables et innovantes pour faciliter leur retour à la vie civile. Ces « minuscules » maisons sont disposées selon un « format de caserne » tourné vers l'intérieur, afin de faciliter le soutien entre pairs. Le village comprendra également un jardin communautaire, ainsi qu'un centre de ressources et un bureau d'orientation, qui offriront des programmes complets et globaux fournissant les ressources, la formation et les conseils nécessaires pour assurer la réussite de la transition de chaque personne vers la vie civile. Chaque maison aura une superficie de moins de 300 pieds carrés, mais sera équipée de toutes les caractéristiques d'une maison plus grande.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre gouvernement prend des mesures, grâce à des projets novateurs et uniques comme celui-ci, pour accroître l'offre de logements locatifs abordables. L'Edmonton Veterans' Village permettra à la communauté des anciens combattants d'Edmonton d'avoir accès aux logements et aux services qu'elle mérite. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour faire en sorte que chaque Canadien ait un endroit sûr et abordable où se loger, y compris nos anciens combattants. Nos investissements contribueront grandement à aider nos anciens combattants qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à ceux qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Le plan de notre gouvernement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement continue de fournir des logements aux Canadiens d'un océan à l'autre, y compris ici même à Edmonton. » - L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Homes for Heroes tient à remercier le ministre Hussen et le gouvernement du Canada pour leur soutien important à ce projet. Nous ne pourrions être plus heureux que le Fonds d'innovation pour le logement abordable ait choisi d'appuyer notre approche novatrice consistant à utiliser des villages de " petites maisons " pour loger les anciens combattants sans abri pendant leur transition vers la vie civile. Après avoir terminé la construction du village d'anciens combattants d'Edmonton, nous commencerons, le 1er décembre, l'important travail d'aide à ceux qui ont monté la garde pour nous, mais qui ont maintenant besoin de notre aide. Ce village permettra d'offrir plus de 7 000 nuitées par année aux anciens combattants sans abri et d'élargir le bassin de logements abordables dans la ville d'Edmonton. » - Cameron Diggon, vice-président et directeur du développement des fonds, Fondation Homes For Heroes

Faits en bref :

Le logement sera transitoire, avec une durée moyenne de résidence de 2 ans pour chaque ancien combattant. Au cours de la période de 20 ans du bail initial, l'Edmonton Veterans' Village prévoit loger environ 200 anciens combattants.

Le financement du gouvernement du Canada pour ce projet provient du FIAH de la Stratégie nationale du logement, un fonds de 208 millions de dollars annoncé en septembre 2016, conçu pour créer jusqu'à 4 000 nouvelles unités de logement abordable sur cinq ans afin de réduire le nombre de Canadiens ayant besoin d'un logement.

pour ce projet provient du FIAH de la Stratégie nationale du logement, un fonds de 208 millions de dollars annoncé en septembre 2016, conçu pour créer jusqu'à 4 000 nouvelles unités de logement abordable sur cinq ans afin de réduire le nombre de Canadiens ayant besoin d'un logement. Le budget 2021 propose de fournir 600 millions de dollars supplémentaires sur sept ans, à compter de 2021-22, pour renouveler et élargir le Fonds d'innovation pour le logement abordable, qui encourage les nouveaux modèles de financement et les techniques de construction novatrices dans le secteur du logement abordable.

La Stratégie nationale de l'habitation (SNH) du Canada est un plan décennal de plus de 72 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens de se sentir chez eux.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected], Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca