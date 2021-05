Pendant ce deuil national, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) partage la peine de la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc, des survivantes et survivants des pensionnats indiens et de toutes les familles et communautés éprouvées. En souvenir de ces enfants, la CTF/FCE a baissé son drapeau et le gardera baissé jusqu'au mardi 8 juin pour une période de 215 heures, une heure pour chaque enfant que plus jamais on n'oubliera.

Devant cette tragédie, le Canada se doit de faire un bilan et d'adopter immédiatement des mesures précises. La CTF/FCE prie instamment le gouvernement fédéral de mener des recherches approfondies sur tous les sites des anciens pensionnats indiens du pays. De telles recherches sont indispensables si nous ne voulons pas paralyser ou faire dérailler les efforts menés jusqu'à présent sur la voie de la réconciliation, et prolonger indûment la souffrance des descendantes et descendants.

La CTF/FCE exhorte le gouvernement fédéral de donner la priorité à l'adoption du projet de loi C-15 avant la fin de la session parlementaire en cours. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones constitue une protection qui aurait dû être offerte depuis longtemps aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits, et une mesure nécessaire pour répondre aux appels à l'action.

L'héritage des pensionnats est une tache sur la conscience, l'identité nationale et la réputation internationale de notre pays. Quelle que soit l'ampleur des efforts qu'il déploie pour combattre le racisme, promouvoir la justice sociale et favoriser l'égalité des genres, le Canada n'obtiendra pas les résultats escomptés s'il ne s'attaque pas comme il devrait à son passé colonial, qui continue de terroriser les Autochtones d'un océan à l'autre.

La présidente de la CTF/FCE,

Shelley L. Morse

Ligne d'écoute téléphonique nationale pour les personnes en difficulté à la suite de leur expérience dans un pensionnat indien : 1-866-925-4419

Ligne d'écoute téléphonique BC KUU-US : 1-800-588-8717

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada.

