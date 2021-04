LOWER POST, TERRITOIRE ANCESTRAL DES DÉNÉS KASKA, BC, le 15 avril 2021 /CNW/ - Le Canada, la Colombie-Britannique et les peuples autochtones travaillent ensemble pour réaliser des projets d'infrastructure qui répondent aux intérêts et aux besoins des collectivités autochtones et contribuent à faire progresser la réconciliation au profit des générations actuelles et futures de tous les habitants du Canada.

Aujourd'hui, l'octroi du financement nécessaire à la construction d'une installation communautaire multifonctionnelle dans la collectivité des Dénés Kaska de Lower Post et à la démolition de l'ancien pensionnat autochtone a été annoncé lors d'un événement virtuel auquel ont participé le chef adjoint Harlan Schilling, du Conseil des Dénés Daylu, l'honorable Marc Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique. À eux se sont également joints Chad Norman Day, président du gouvernement central de Tahltan, John D. Ward, porte-parole de la Première Nation Tlingit de Taku River, l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Murray Rankin, ministre des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et l'honorable Nathan Cullen, ministre des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles et député provincial de Stikine.

Reflet des intérêts, de la culture et des traditions de la collectivité, la nouvelle installation offrira des espaces récréatifs, éducatifs et culturels essentiels aux besoins des adolescents, des aînés et de l'ensemble de la collectivité, et abritera les bureaux administratifs du Conseil des Dénés Daylu. L'installation comprendra des salles de programme pour la broderie perlée, les contes, et le thé des aînés, un gymnase intérieur, une cuisine industrielle, un jardin et d'autres zones de loisirs extérieures. Elle remplacera la partie restante de l'ancien pensionnat de Lower Post qui a servi de bureaux jusqu'à sa fermeture définitive en raison de dommages causés par l'eau en juin 2020.

Le gouvernement du Canada investit 11,5 millions de dollars dans la nouvelle installation, dont 10 millions provenant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et 1,5 million provenant de Services aux Autochtones Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1,5 million de dollars, et le Conseil des Dénés Daylu contribue 538 960 dollars. Services aux Autochtones Canada fournit un montant supplémentaire de 1,3 million de dollars pour le retrait des matières dangereuses et la démolition des vestiges de l'ancien pensionnat.

Citations

« Le bâtiment qui a appartenu au pensionnat de Lower Post a jeté une ombre sur notre peuple pendant bien trop longtemps, se dressant au centre de notre collectivité comme un rappel d'un passé douloureux. C'était là le seul bâtiment que nous pouvions utiliser pour notre gouvernement. Il abritait nos bureaux et notre bureau de poste et était donc un endroit que les gens devaient visiter au quotidien. Beaucoup trop ne pouvaient y entrer en raison de souvenirs douloureux. Nos leaders se sont passé le flambeau de nous débarrasser de ce bâtiment et d'en donner un nouveau à notre peuple.

Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli avec les gouvernements fédéral et provincial pour démolir le pensionnat et bâtir un nouveau bâtiment pour notre collectivité. Ce projet était attendu depuis longtemps, et je tiens à remercier tous les chefs qui m'ont précédé pour leur engagement en ce sens. Le retrait des vestiges du pensionnat et la construction du centre culturel multifonctionnel permettront enfin à notre collectivité de s'épanouir. La nouvelle installation sera le cœur et l'âme de notre collectivité. Ce sera un endroit pour les programmes sociaux et notre développement économique, mais surtout un lieu sûr où les gens seront fiers et heureux d'entrer chaque jour. »

Chef adjoint Harlan Schilling, Conseil des Dénés Daylu

« La nouvelle installation multifonctionnelle des Dénés Daylu offrira à la collectivité un lieu accueillant pour se réunir, être actif et partager des expériences culturelles. En partenariat avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires, nous poursuivons notre travail pour faire progresser la réconciliation et faire en sorte que les collectivités autochtones aient les outils nécessaires pour réussir et assurer le bien-être de leur population. Combler le manque d'infrastructures dans les collectivités autochtones est un élément important de la réconciliation et un impératif canadien pour le bien-être et la santé économique de notre pays. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec le Conseil des Dénés Daylu à l'assainissement du site de l'ancien pensionnat de Lower Post depuis 1993. Nous soutiendrons la démolition de la structure restante en respectant les délais et les priorités du Conseil des Dénés Daylu au nom de la collectivité de Lower Post ainsi que les besoins des survivants des pensionnats afin que la collectivité puisse enfin tourner la page et mettre fin à ce douloureux chapitre. Nous sommes également fiers de collaborer avec nos partenaires fédéraux et provinciaux pour soutenir les efforts du Conseil des Dénés Daylu pour la construction d'une nouvelle installation qui répondra mieux aux besoins de la collectivité et favorisera la guérison. »

L'honorable Marc Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones

« Il est essentiel de remédier au terrible héritage des pensionnats pour favoriser la réconciliation entre les peuples autochtones qui ont fréquenté ces écoles, leurs familles et leurs collectivités. et tous les Canadiens. Nous soutenons les efforts que le Conseil des Dénés Daylu déploie depuis longtemps en vue de construire une nouvelle installation où la collectivité pourra se réunir, célébrer et apprendre, tout en retirant ce qui reste du pensionnat de Lower Post d'une manière qui soit significative et qui favorisera la guérison des personnes touchées. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones

« Lorsque j'ai visité le bâtiment de l'ancien pensionnat de Lower Post en 2019, j'ai pu constater, grâce aux aînés qui m'accompagnaient, qu'il s'agissait d'un lieu de traumatisme terrible. Je tiens à souligner l'engagement sans faille dont le Conseil des Dénés Daylu a fait preuvepour mettre fin à un chapitre dont la collectivité a souffert pendant si longtemps. Le nouveau centre communautaire sera un lieu de guérison, d'espoir et de bien-être. »

L'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Le bâtiment de l'ancien pensionnat de Lower Post est un rappel indésirable d'un passé douloureux pour la collectivité depuis bien trop longtemps. Sa démolition et son remplacement par un lieu accueillant où les membres de la collectivité pourront se réunir constitueront un pas important vers la réconciliation avec le peuple Kaska et les peuples autochtones de tout le Nord, un pas qui favorisera la guérison, la santé et le bien-être des survivants des pensionnats et de leurs familles dans la région ainsi que de tous ceux qui vivent à Lower Post. »

L'honorable Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

« Le retrait de l'ancien bâtiment résidentiel et la construction du nouveau centre communautaire constituent des investissements vitaux dans la réconciliation et dans les personnes. Ils nous montrent ce qui peut être réalisé lorsque nous travaillons ensemble pour changer la vie des gens. Cet espace multiculturel profitera aux habitants de Lower Post et aux Dénés Kaska pendant longtemps en rassemblant les gens, en préservant le patrimoine et la culture et en favorisant la collectivité, la santé et la guérison. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Un ami cher et aîné des Wet'suwet'en m'a dit un jour que notre défi, en tant que gouvernements élus au Canada, n'était pas de dire aux peuples autochtones ce qu'est la réconciliation, mais de leur montrer. Ce travail ne s'arrêtera jamais, et les mesures que nous prenons aujourd'hui, ensemble, les Dénés Kaska, la Colombie-Britannique et le Canada, nous rapprochent non seulement de la reconnaissance des crimes du passé, mais aussi de la guérison des torts causés. En tant que représentant de Stikine, c'est avec humilité que je témoigne de ce bon travail accompli aujourd'hui et remercie les Dénés Kaska pour leur hospitalité et leur courage. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles et député provincial de Stikine

« En tant que frères et sœurs autochtones, en tant que nations et en tant que gouvernements, nous nous sommes engagés à démolir cet ancien pensionnat. Aujourd'hui, nous prenons ces mesures ensemble non seulement pour mettre fin à un chapitre sombre de l'histoire du Canada, mais aussi pour construire à sa place un nouveau centre axé sur le bien-être et une installation fera la fierté de tous. J'espère que le retrait de ce bâtiment apportera la guérison et un nouveau chapitre de prospérité. Je félicite tous les dirigeants des Kaskas ainsi que tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour nous amener où nous en sommes aujourd'hui. En tant que dirigeants et membres du peuple Tahltan, nous avons eu le devoir et le privilège de nous tenir à vos côtés dans cette lutte pour construire un meilleur avenir pour tous les peuples et les générations à venir. Je suis sûr que nos ancêtres nous sourient. »

Président Chad Norman Day, gouvernement central Tahltan

« Le 1er octobre 2019, le premier ministre Horgan s'est assis avec les 3Nations et a pris d'importants engagements. Nous nous apprêtons à célébrer le fruit de ces engagements. Il s'agit là d'un excellent départ pour nous guérir de tout ce qui s'est passé au pensionnat de Lower Post. Il faudra beaucoup plus qu'une nouvelle installation pour nous réconcilier avec le passé, mais l'élan prend son ampleur. Tous participent à la guérison, notre peuple, l'Église, le gouvernement et tous les Canadiens. Je suis heureux qu'il en soit ainsi afin que la prochaine génération n'ait plus à en souffrir, Nous avons la responsabilité d'éradiquer ce pensionnat. La nouvelle installation communautaire témoignera des relations étroites qui ont été tissées ces dernières années. Elle accueillera de nombreux événements et rassemblements qui rapprocheront nos collectivités pour apprendre les unes des autres, pour guérir et pour célébrer. Je suis reconnaissant aux leaders Kaska, au chef adjoint Harlan, au premier ministre Horgan, ainsi qu'aux gouvernements provincial et fédéral pour avoir entretenu la flamme et nous avoir menés jusqu'à ce grand jour. »

John D. Ward, porte-parole de la Première Nation Tlingit de Taku River

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

En Colombie-Britannique, Infrastructure Canada a investi plus de 100 millions de dollars dans des projets d'infrastructures autochtones sous le programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Une ligne d'écoute nationale est offerte à l'intention des survivants des pensionnats. Les survivants peuvent avoir accès à des conseillers professionnels en intervention d'urgence en téléphonant en tout temps au 1-866-925-4419.

Multimédia

Document d'information : Le Canada, la Colombie-Britannique et le Conseil des Dénés Daylu s'unissent pour construire une installation communautaire multifonctionnelle à Lower Post et démolir l'ancien pensionnat

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Colombie-Britannique https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investir dans les infrastructures des communautés des Premières Nations

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1526995988708/1526996020578

Site Web du Conseil des Dénés Daylu

https://kaskadenacouncil.com/daylu-dena-council/

www.infrastructure.gc.ca