Le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation We Wai Kai passent à l'étape finale de la négociation d'un traité

CAMPBELL RIVER, BC, le 16 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et la Nation We Wai Kai ont signé une nouvelle entente qui fera progresser la réconciliation et la négociation d'un traité.

Le chef Brian Assu, de la Nation We Wai Kai, l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Scott Fraser, ministre provincial des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, ont signé la We Wai Kai Transition to Stage 5 Negotiations under the BC Treaty Process. Cette entente fait passer la Nation We Wai Kai à l'étape 5 (négociation du traité définitif) et maintient l'élan récemment insufflé à ces négociations. Elle guide également les trois parties dans l'élaboration d'un traité qui définit une nouvelle relation entre la Nation We Wai Kai, le Canada et la Colombie-Britannique.

À l'étape 5 des négociations, les trois parties maintiendront leur approche de collaboration dans l'élaboration du traité, et leurs négociations porteront sur la propriété et la gérance des terres, l'autorité législative et la gouvernance. L'approche adoptée reconnaît que les droits ancestraux sont inhérents et ne seront pas abolis ni cédés. Ces principes seront inscrits dans un traité protégé par la Constitution et donneront lieu à une relation de gouvernement à gouvernement qui est essentielle à la réconciliation.

De cette façon, le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation We Wai Kai travaillent ensemble pour négocier un traité souple et capable de s'adapter à l'évolution des circonstances au fil du temps. Il s'agit là d'un élément essentiel à la réconciliation et au soutien de communautés autochtones saines et prospères au Canada, ce qui profite aux citoyens We Wai Kai, à la population de la Colombie-Britannique ainsi qu'aux Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Cette entente témoigne de l'élan considérable dans nos négociations et est le fruit de notre collaboration et de notre travail axé sur les intérêts aux côtés du Canada et de la Colombie-Britannique. Il est dans l'intérêt de tous d'accélérer les négociations pour parvenir à un traité qui reconnaît nos droits inhérents et s'inspire des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette entente est importante, car nous cherchons à devenir des participants et des partenaires à part entière dans ce que sera l'avenir du Canada et de la Colombie-Britannique et, en tant que citoyens We Wai Kai, nous sommes emballés par cette étape importante qui nous mènera vers la conclusion du traité. »

Brian Assu

Chef de la Nation We Wai Kai

« Je félicite la Nation We Wai Kai d'avoir travaillé sans relâche pour faire de sa vision de l'autodétermination une réalité. Grâce à des approches souples et novatrices, nous pouvons faire avancer les négociations du traité et progresser sur la voie de la réconciliation et d'un avenir meilleur pour la Nation We Wai Kai et pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Notre travail avec la Nation We Wai Kai a reposé sur le respect mutuel, le dialogue ouvert et des approches pratiques - des qualités qui nous ont permis de passer à l'étape finale de la négociation du traité. Ensemble, nous avons créé le cadre d'un traité qui reconnaît les droits inhérents des Autochtones, qui est fondé sur des relations durables de gouvernement à gouvernement et qui tient compte des principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »

L'honorable Scott Fraser

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Liens connexes

We Wai Kai Transition to Stage 5 Negotiations under the BC Treaty Process (en anglais seulement)

Nation We Wai Kai (en anglais seulement)

Commission des traités de la Colombie-Britannique (en anglais seulement)

