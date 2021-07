Le Canada, l'Ontario la Ville de Toronto et des partenaires investissent plus de 35,9 millions de dollars dans le Centre communautaire tamoul de Scarborough

SCARBOROUGH, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario et pour la Ville de Toronto. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période sans précédent offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bill Blair, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Mary Ng, ministre fédérale de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, et député de Scarborough--Rouge Park, l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Vijay Thanigasalam, adjoint parlementaire à la ministre des Transports de l'Ontario et député provincial de Scarborough--Rouge Park, Logan Kanapathi, député provincial de Markham--Thornhill, John Tory, maire de la Ville de Toronto, Jennifer McKelvie, conseillère municipale pour Scarborough--Rouge Park, et Siva Vimalachandran, président du conseil d'administration du Centre communautaire tamoul, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction du Centre communautaire tamoul.

Le gouvernement du Canada investit plus de 14,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 11,9 millions de dollars dans le projet, tandis que la contribution du Centre communautaire tamoul s'élève à plus de 9,6 millions de dollars. La Ville de Toronto a fait don d'un terrain d'une valeur de 25 millions de dollars au projet sous la forme d'un bail foncier à long terme au coût minimal de 1 dollar plus la TVH pour le loyer annuel.

Le projet prévoit la construction d'une installation polyvalente qui répondra aux besoins de nombreux résidents, notamment les diverses communautés tamoules de la région du Grand Toronto. Un gymnase et des terrains extérieurs amélioreront l'accès aux activités de loisirs, tandis qu'une nouvelle bibliothèque, un musée, un auditorium et des espaces polyvalents contribueront à favoriser la tenue d'activités et d'événements éducatifs et culturels.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les centres communautaires sont des infrastructures sociales essentielles qui contribuent au renforcement de nos communautés et des économies locales. Notre plan de reprise a pour principal objectif d'assurer une relance qui inclut tout le monde et qui permet de bâtir des communautés fortes et résilientes. Le nouveau Centre communautaire tamoul créera des emplois, donnera à la communauté un accès à des espaces récréatifs et culturels, permettra aux résidents de profiter de programmes et de services de qualité et offrira à tous les membres de la collectivité des possibilités en matière d'éducation. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des quartiers, des villes et des villages inclusifs et durables. Le nouveau Centre communautaire tamoul contribuera à répondre aux besoins de la collectivité tout en permettant de faire rayonner la communauté tamoule du Canada dans toute sa diversité, et ce, pour de nombreuses années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Bill Blair, ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Au cours d'une année difficile, les Canadiens continuent de compter sur l'accès à du soutien grâce à des programmes, à des services et à des espaces communautaires sûrs. La construction du Centre communautaire tamoul sera un ajout incroyable pour soutenir les familles de nos collectivités de Markham, de Thornhill et de la région du Grand Toronto. Le Centre sera particulièrement utile pour fournir à la communauté tamoule un espace social et récréatif dont elle a grand besoin, qui rassemble les gens et contribue à un développement communautaire plus inclusif. »

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Le Centre communautaire tamoul sera un espace fédérateur qui rassemblera cette communauté dynamique sous un même toit. Ce sera un espace d'apprentissage, de présentation, de rassemblement et de réflexion. Ce projet est le résultat de la collaboration de tous les gouvernements, sous la direction de la communauté tamoule. Des générations de Canadiens d'origine tamoule ont travaillé en vue de ce grand jour, et des générations de Canadiens de tous les horizons seront bien servies par le Centre communautaire tamoul. »

Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, et député de Scarborough--Rouge Park

« Notre gouvernement continue d'investir à Scarborough et de fournir un soutien significatif à la communauté tamoule dynamique de l'Ontario. Des possibilités de loisirs locales et accessibles sont importantes pour la santé personnelle, familiale et communautaire. Le Centre communautaire tamoul sera un nouvel espace où les membres de notre communauté tamoule pourront se rencontrer et être actifs, et il fournira également des infrastructures récréatives et communautaires indispensables dont les résidents de la collectivité pourront profiter pour les années à venir. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ayant grandi à Scarborough, je sais personnellement combien ce projet est important pour la communauté. La création du Centre communautaire tamoul permettra de fournir des services et des emplois aux résidents de Scarborough. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui finance le tout premier centre communautaire tamoul au Canada. Cela réaffirme l'engagement de notre gouvernement à bâtir un avenir meilleur pour Scarborough. »

Vijay Thanigasalam, député provincial de Scarborough--Rouge Park

« Je suis heureux de voir un investissement provincial consacré à ce tout premier centre communautaire tamoul de l'histoire du Canada. Il s'agit d'une étape cruciale pour nos diverses communautés de Markham et de Scarborough. En construisant le nouveau centre communautaire, nous créons de nouvelles possibilités et améliorons la qualité de vie de nombreux résidents, en particulier celle des jeunes et des jeunes familles de la région du Grand Toronto. Le centre communautaire sera un lieu sûr où les gens peuvent se réunir et développer un esprit communautaire! »

Logan Kanapathi, député provincial de Markham--Thornhill

« Le quartier de Scarborough Nord-Est est une communauté diversifiée, qui abrite un grand nombre de familles, de foyers monoparentaux et de personnes confrontées à des obstacles socioéconomiques. Le nouveau centre communautaire servira la communauté tamoule, lui offrira de nouvelles possibilités de socialisation et constituera une ressource précieuse pour aider à améliorer les services essentiels à l'ensemble de la collectivité. Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir investi dans Scarborough et de nous avoir aidés à construire un centre qui, je le sais, deviendra une plaque tournante dans le quartier. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Le nouveau Centre communautaire tamoul, situé au 311, avenue Staines, est en cours de construction sur un terrain de la ville de Toronto obtenu par l'entremise de CreateTO et d'un comité directeur comprenant des représentants de la communauté tamoule. Le nouveau centre sera un atout considérable pour Scarborough et offrira à la communauté tamoule locale, ainsi qu'aux résidents de la région du Grand Toronto, d'importants services et programmes. »

Jennifer McKelvie, conseillère municipale, Scarborough--Rouge Park

« Réalisé en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale, le projet de Centre communautaire tamoul aidera à remédier au manque de services offerts à la communauté tamoule du nord-est de Scarborough, un secteur historiquement mal desservi de la ville de Toronto. Le Centre communautaire tamoul permettra également de simplifier la prestation de services aux communautés vivant dans le quartier, notamment les communautés autochtones, noires, caribéennes et autres communautés racialisées. Le Centre communautaire tamoul améliorera la qualité de vie de tous les habitants de Scarborough en leur offrant un espace de loisirs et des programmes dont ils ont grand besoin dans des domaines prioritaires comme les services de santé mentale, les services aux personnes âgées et l'inclusion de la communauté LGBTQ. »

Siva Vimalachandran, président du conseil d'administration du Centre communautaire tamoul

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province, et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas et espaces récréatifs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres et musées).

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

