HAMILTON, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est--Stoney Creek, Lisa Hepfner, députée fédérale de Hamilton Mountain, et Tammy Hwang, conseillère municipale du quartier 4 pour Hamilton, au nom d'Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, ont annoncé un investissement combiné de plus de 181,1 millions de dollars pour construire 497 logements à Hamilton.

Le gouvernement fédéral investit plus de 133 millions de dollars dans trois projets dans le cadre des divers programmes de la Stratégie nationale sur le logement : le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) et l'Initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'annonce a eu lieu au 8 Roxanne, un immeuble d'appartements à revenus mixtes comptant 103 logements abordables, dont 12 logements accessibles. L'ensemble a reçu 7,1 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre du FNCIL, un prêt de 15 millions de dollars de la Ville de Hamilton et 6,7 millions de dollars de CityHousing Hamilton. Pour cet immeuble qui a été achevé en décembre 2022, on vise une réduction de 40 % de la consommation d'énergie et de 44 % des émissions de gaz à effet de serre.

Situé au 16 et au 22, promenade Roxanne, le projet The Roxton offrira 352 logements construits expressément pour la location, dont 76 logements accessibles, à des loyers inférieurs à ceux du marché pour les femmes et leurs enfants. On transformera 13 acres du secteur Est de la ville en une collectivité aménagée selon un plan directeur et axée sur l'adaptabilité, l'inclusivité et la diversité. L'ensemble a obtenu un prêt remboursable à faible taux d'intérêt de 115 millions de dollars par l'entremise de l'iFCLL du gouvernement du Canada. Cette initiative fédérale vise à accroître l'offre de logements expressément destinés à la location partout au Canada. L'ensemble, qui sera achevé d'ici juin 2024, a aussi reçu 8,3 millions de dollars de la Ville de Hamilton, 7 millions de dollars en contribution financière de Roxboro Flats et 10,6 millions de dollars en investissement foncier de Roxborough Park Inc.

L'ensemble résidentiel situé au 1620, rue Main offrira 42 logements dont les femmes et leurs enfants ont grandement besoin à Hamilton. Cet ensemble a reçu un financement fédéral de 10,8 millions de dollars dans le cadre du volet des grandes villes de la troisième phase de l'ICRL.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la construction de près de 500 logements à Hamilton pour répondre aux besoins des personnes et des familles de la ville. Ces habitations neuves sont plus que des briques et du mortier; elles sont le fondement de collectivités fortes et dynamiques où les familles de Hamilton peuvent s'épanouir. Voilà entre autres comment, grâce à la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada, nous pouvons continuer de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Avoir accès à des logements sûrs avec services de soutien contribuera à apporter un changement positif dans nos collectivités. En collaboration avec nos partenaires municipaux et des intervenants locaux, nous veillons à ce que la population de Hamilton et des collectivités de la province et du Canada ait accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Filomena Tassi, Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée fédérale de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas

« Cet investissement permet d'améliorer le logement abordable avec services de soutien dans notre région. Il entraîne aussi un véritable changement pour les groupes prioritaires qui en ont le plus besoin. Nous continuerons de travailler fort pour résoudre la crise de l'offre de logements en Ontario et veiller à ce que toutes les personnes de la province puissent se payer un logement qui répond à leurs besoins. » - Chad Collins, député fédéral de Hamilton-Est--Stoney Creek

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour aider la population ontarienne à trouver les logements sûrs avec services de soutien dont elle a besoin. J'ai hâte de voir ces ensembles d'habitation achevés, et je sais qu'ils auront un impact réel et positif sur la vie des personnes en Ontario. » - Lisa Hepfner, députée fédérale de Hamilton Mountain

« Cet aménagement témoigne de ce qui peut être accompli lorsque les ordres de gouvernement travaillent avec des partenaires privés et communautaires clés pour répondre aux besoins particuliers d'un quartier. L'ensemble aidera à revitaliser la collectivité du secteur Est et à offrir à la population de la ville des options de logements abordables dont elle a grandement besoin. » - Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton

« Roxborough Park incarne la vision de Hamilton pour une communauté d'habitation innovante, diversifiée et dynamique. C'est un excellent exemple d'aménagement de logements en partenariat public-privé. En cette période de crise du logement, nous transformons 12,5 acres du secteur Est en logements abordables et en logements du marché à forte densité. Je remercie le gouvernement fédéral pour son financement, nos partenaires multisectoriels pour leur soutien et mon prédécesseur, l'ancien conseiller Sam Merulla, pour le leadership dont il a fait preuve pour que ce projet devienne réalité. » - Tammy Hwang, conseillère municipale du quartier 4, Ville de Hamilton

« En plus d'être un endroit où les locataires peuvent vivre avec fierté et avoir leur chez-soi, c'est une grande réalisation pour CityHousing Hamilton. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont des partenaires multisectoriels peuvent collaborer pour construire des logements durables de grande qualité. Ceux-ci ont aussi une incidence sur des ménages diversifiés et multigénérationnels dans des quartiers où les revenus sont mixtes. » - Nrinder Nann, présidente, conseil d'administration de CityHousing Hamilton et conseillère municipale du quartier 3

« En plus d'être un endroit où les locataires peuvent vivre avec fierté et avoir leur chez-soi, c'est une grande réalisation pour CityHousing Hamilton. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont des partenaires multisectoriels peuvent collaborer pour construire des logements durables de grande qualité. Ceux-ci ont aussi une incidence sur des ménages diversifiés et multigénérationnels dans des quartiers où les revenus sont mixtes. » - Adam Sweedland, chef de la direction, CityHousing Hamilton

« Roxborough Park Inc., un partenariat issu du travail acharné de David Horwood de Effort Real Estate Corporation, de Sergio Manchia d'UrbanCore Developments et de Nick Carnicelli de Carriage Gate Homes and Legacy Constructors, aimerait remercier les divers ordres de gouvernement pour leur soutien de ce projet de revitalisation dans le secteur Est de Hamilton. La collectivité de Roxborough est un exemple de collaboration entre la Ville de Hamilton, la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral. Nous remercions particulièrement la SCHL et la Financière CMLS pour leur soutien, car sans les dispositions du programme de l'iFCLL, le Roxton n'aurait pas été viable dans le contexte difficile d'aujourd'hui. Le Roxton, composé de deux immeubles d'appartements locatifs au 16 et au 22 Roxanne, offrira 352 appartements locatifs dont nous avons grandement besoin à Hamilton. » - David Horwood, Effort Real Estate Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements. L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts remboursables à faible taux d'intérêt afin d'encourager la construction de logements expressément destinés à la location et d'accroître l'offre. L'initiative met l'accent sur les ensembles d'appartements locatifs standard au Canada afin de favoriser l'occupation générale dans les endroits où l'on a besoin d'accroître le nombre de logements locatifs.

offre des prêts remboursables à faible taux d'intérêt afin d'encourager la construction de logements expressément destinés à la location et d'accroître l'offre. L'initiative met l'accent sur les ensembles d'appartements locatifs standard au afin de favoriser l'occupation générale dans les endroits où l'on a besoin d'accroître le nombre de logements locatifs. Grâce à l'iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. La location est une excellente option de logement pour la classe moyenne dans de nombreux marchés où le prix des habitations augmente et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. La location est une excellente option de logement pour la classe moyenne dans de nombreux marchés où le prix des habitations augmente et où l'offre de logements locatifs est insuffisante. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Les deux premières phases de l' ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

