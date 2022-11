IQALUIT, NU , le 16 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et Gwen Healey Akearok, directrice générale et scientifique du centre de recherche en santé Qaujigiartiit, ont annoncé un financement de plus de 7,2 millions de dollars pour soutenir la construction d'un nouveau centre de bien-être à Iqaluit.

« Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec les Inuits pour bâtir un avenir meilleur, plus vert et plus sain à Iqaluit et dans tout le Nunavut. Investir dans des projets dirigés par les Inuits pour améliorer le bien-être des communautés fait partie intégrante de cette mission. Il est essentiel de soutenir l'autodétermination des Inuits pour améliorer les résultats en matière de santé, faire progresser la réconciliation et mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que la réponse fédérale relative à la question des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées », a déclaré l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

L'installation sera un lieu où les Nunavummiut peuvent se rendre pour avoir accès à un large éventail de services et de ressources, y compris des programmes d'apprentissage linguistiques et culturels pour les jeunes enfants, des programmes de soutien à l'éducation des enfants et aux parents, des programmes pour les jeunes sur les ressources naturelles, des services de consultation, des programmes d'alphabétisation, des programmes de santé publique et de promotion de la santé sans rendez-vous, ainsi que des initiatives communautaires d'enseignement postsecondaire et d'apprentissage continu.

Le centre communautaire de bien-être Inuusirvik accueillera trois organismes sans but lucratif : le centre de recherche en santé Qaujigiartiit, l'Ilisaqsivik Society et la Tasiuqtigiit Hand-in-Hand Society, qui offre présentement un soutien critique aux familles, aux jeunes et aux aînés Nunavummiut et aux personnes en situation de pauvreté dans la région du Qikiqtani.

« En travaillant avec le centre de recherche en santé Qaujigiartiit, nous soutenons une initiative dirigée par les Inuits qui améliorera le bien-être des Inuits et des habitants du Nord. Avec un nouveau centre communautaire de bien-être Inuusirvik ainsi que le projet de centre de traitement du Nunavut, notre gouvernement continue de travailler avec les Nunavummiut sur des projets qui comblent le manque d'infrastructures dédiées aux services de santé mentale et de mieux-être, et s'appuie sur les connaissances, la culture et l'expertise traditionnelles locales pour mieux répondre aux besoins des communautés », a déclaré l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor.

« Le Centre communautaire de bien-être d'Inuusirvik sera un bâtiment entièrement sans but lucratif. Notre objectif est d'accueillir les organismes de services communautaires qui offrent des programmes et des services aux familles d'Iqaluit. Ce financement d'Infrastructure Canada est un investissement important dans la réalisation de notre vision collective. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de la concrétiser pour la santé et le bien-être de nos familles et de notre communauté », a déclaré Gwen Healey Akearok, directrice exécutive et scientifique du centre de recherche en santé Qaujigiartiit.

De plus, l'édifice sera construit dans une optique de respect de l'environnement. Il reposera sur des pieux en acier afin de minimiser la vulnérabilité au dégel du pergélisol et sera construit avec des matériaux qui peuvent résister aux vents imprévisibles du Nord. Il aidera ainsi le Canada à faire un pas de plus vers un avenir plus durable.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Inuits et de tous les Canadiens.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada et du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de CanNor.

IDEENord aide les habitants du Nord à tirer parti des possibilités économiques du Nord pour développer une économie forte, diversifiée et durable. Il soutient la croissance économique des communautés en investissant dans des infrastructures de petite envergure qui permettent aux communautés et aux entreprises d'étendre leurs services.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada , qui prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public dont bénéficieront des collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur la page Bâtiments communautaires verts et inclusifs du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure de bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

