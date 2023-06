LYTTON, BC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé un investissement fédéral de 8,5 millions de dollars pour la construction d'une installation centrale à vocation éducative, sociale et culturelle au cœur de la Nation Nlaka'pamux, en Colombie-Britannique.

Cette nouvelle installation offrira un espace communautaire qui reflète les Nlaka'pamux et comprendra une garderie, des programmes parascolaires et pour les jeunes, une halte-accueil pour les familles, et un espace de rassemblement culturel pour accueillir des célébrations culturelles et soutenir l'échange de connaissances et la revitalisation de la langue. Ce projet comprend également une cuisine d'enseignement commerciale, un café communautaire, une bibliothèque et un salon pour les aînés.

Le bâtiment du projet Nzen'man' Birds Nest est conçu en mettant fortement l'accent sur la durabilité, la préservation culturelle et la résilience climatique. Il intègre diverses caractéristiques et matériaux pour assurer sa longévité et sa pertinence pour les générations à venir. La conception et la construction du bâtiment seront conformes aux exigences des normes de carbone net zéro du Conseil du Bâtiment Durable du Canada, démontrant ainsi un engagement envers la responsabilité environnementale.

De plus, la conception du bâtiment incarnera un lien profond avec le climat et la terre locaux. Des matériaux indigènes à la terre seront utilisés, tels que le bois carbonisé par l'incendie de Lytton Creek, symbolisant la résilience et la transformation qui ont émergé de l'événement dévastateur. Le pisé sera incorporée à l'extérieur, reflétant les méthodes de construction à base de terre enracinées dans les traditions Nlaka'pamux.

Pour s'assurer que la conception représente vraiment la culture Nlaka'pamux, les gardiens du savoir Nlaka'pamux joueront un rôle essentiel dans l'orientation et le façonnement des choix architecturaux et des caractéristiques culturelles du bâtiment. Leur sagesse et leur expertise feront en sorte que le bâtiment devienne un reflet significatif et authentique des valeurs, des traditions et des modes de vie Nlaka'pamux et un symbole durable de préservation culturelle et de résilience.

La Nzen'man' Child and Family Development Centre Society est un organisme caritatif à but non lucratif créé en 1993 à la suite d'une consultation auprès des membres de la communauté pour discuter de l'histoire et faire face aux répercussions de la fréquentation par les enfants du pensionnat St. Georges, qui a été ouvert pendant plus de 80 ans dans la communauté. Les programmes et les services que l'organisme propose sont fondés sur les méthodes de conservation des connaissances de la Nation Nlaka'pamux, afin que les enfants grandissent dans des communautés plus inclusives et bienveillantes qui offrent des services de garde sûrs et attentionnés.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Notre gouvernement est heureux d'investir dans des projets d'éducation comme celui-ci. Investir dans l'enfance et l'enseignement permet à la communauté d'offrir des services de garde plus inclusifs et plus attentionnés, d'offrir des lieux d'apprentissage, ainsi que de créer des possibilités aujourd'hui et pour l'avenir. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces dernières années, les communautés Nlaka'pamux, le village de Lytton et le district régional de Thompson-Nicola ont été confrontés à une série d'épreuves. La pandémie, le feu de forêt dévastateur dans la région de Lytton, les inondations régionales et le feu de Nohomin ont eu des répercussions durables sur tous les aspects de notre vie et de celle de nos enfants. Dans ces situations difficiles, le projet Nzen'man' Birds Nest apparaît comme une lueur d'espoir symbolisant notre résilience inébranlable et servant d'incarnation vivante à la réconciliation en action et à la création d'espaces sûrs qui honorent nos enfants, qui sont au centre de nos communautés et au cœur de l'avenir de nos nations. »

Romona Baxter, directrice générale de la Nzen'man' Child and Family Development Centre Society

« Le concept de bâtiments Nzen'man transforme les connaissances architecturales séculaires que les Nlaka'pamux utilisaient dans leurs Sheishkin (structures de Pit-House) en un bâtiment moderne, construit sur le côté du site en pente avec des murs en pisé et un intérieur à ossature de bois. Le bâtiment atteindra le TEDI de 22 et utilise du bois local, un digesteur anaérobie pour le traitement complet des fosses septiques et une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et le refroidissement. Le bâtiment Nzen'man est un exemple d'architecture autochtone sous forme moderne. »

Kelly Edzerza-Bapty - Architecte

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 8,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La province investit 500 000 $ dans le cadre du Rural Dividend Fund et la Nzen'man' Child and Family Development Centre Society fournit 1,3 million de dollars.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Colombie-Britannique

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Romona Baxter, Directrice générale, Nzen'man' Child and Family Development Centre Society, Cell. : 250-299-7991, [email protected]