PREMIÈRE NATION DE MILLBROOK, NS, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Karla MacFarlane, ministre responsable du Bureau de la condition féminine et du Bureau des Affaires L'nu, Bernadette Marshall, présidente de l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse et Robert Gloade, chef de la Première Nation de Millbrook ont annoncé un financement conjoint de plus de 8,1 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre de résilience à Millbrook.

« Le nouveau centre de résilience de la Première Nation de Millbrook offrira des services indispensables aux femmes et aux filles ainsi qu'aux personnes 2SLGBTQQIA mi'kmaw de toute la Nouvelle-Écosse qui cherchent refuge et répit. Grâce à des programmes adaptés à leur culture, les utilisateurs pourront guérir, renforcer leur résilience et renouer avec les coutumes et les traditions qui définissent notre peuple depuis des millénaires », a déclaré Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Ce centre contribuera à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre de guérison, de force et de résilience, mené par des femmes autochtones. La province de la Nouvelle-Écosse est fière d'investir dans ce projet transformateur, qui offrira des programmes de guérison et de bien-être tenant compte des traumatismes et adaptés à la culture, qui aideront les gens à vivre plus heureux et en meilleure santé », a déclaré l'honorable Karla MacFarlane, ministre responsable du Bureau de la condition féminine et du Bureau des affaires L'nu.

« C'est un moment historique pour l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse et un énorme pas en avant. La AFANE a parcouru un si long chemin au fil des ans, même depuis cinq ou six ans, que ce centre de résilience, qui sera situé au cœur de la Nouvelle-Écosse, est une réalisation extraordinaire pour notre association. Il va pouvoir aider un grand nombre de femmes, de jeunes filles et de personnes 2SLGBTQQIA+ dans nos communautés à travers la Nouvelle-Écosse et contribuer à la guérison nécessaire d'un grand nombre de personnes également. Nous souhaitons voir un jour un centre de résilience dans chaque communauté autochtone de notre province. Ce centre de résilience est un de mes rêves depuis des années et maintenant ce rêve devient réalité, c'est très excitant, » a déclaré Bernadette Marshall, présidente de l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse (AFANE).

« Nous sommes heureux et fiers de pouvoir fournir le terrain pour le nouveau centre de résilience de l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse. Lorsque Karen Pictou, directrice générale de l'AFANE, a communiqué avec moi pour la première fois, nous n'avons pas hésité à trouver une façon d'utiliser le terrain dans le cadre de cet important projet. Millbrook, l'AFANE, les gouvernements fédéral et provincial sont sur une voie continue; ils progressent et unissent leurs forces pour redonner aux Mik'maw et aux Autochtones de notre communauté. C'est un privilège pour moi de faire partie de ce moment historique », a déclaré Robert Gloade, chef de la Première Nation de Millbrook.

Le centre de résilience sera consacré à la guérison et à la résilience des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA autochtones, ainsi que des membres de leur famille. Les usagers de ce nouvel établissement durable pourront participer à des thérapies par l'art et à des séances de groupe, et pourront bénéficier d'espaces de création, d'un centre de bien-être, ainsi que d'espaces pour les cérémonies et les pratiques significatives sur le plan culturel.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Services aux Autochtones Canada investit 232 000 $ dans le projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue 1,4 millions de dollars.

investit plus de 6,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Services aux Autochtones Canada investit 232 000 $ dans le projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue 1,4 millions de dollars. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Ce programme aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains .

. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

