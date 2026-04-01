Le ministre LeBlanc, le secrétaire d'État Long et le secrétaire parlementaire David Myles soulignent les investissements à la BFC Gagetown pour soutenir les Forces armées canadiennes et l'économie locale

OROMOCTO, NB, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le Canada continue de faire face à un environnement de sécurité mondial en évolution rapide, ce qui nécessite des investissements soutenus et stratégiques pour renforcer la défense nationale, protéger les Canadiens, affirmer sa souveraineté et soutenir les alliés et les partenaires.

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a pris des mesures à une vitesse et à une échelle sans précédent pour mettre en œuvre son plan visant à reconstruire, à réarmer et à réinvestir dans les Forces armées canadiennes. Par conséquent, le Canada a atteint l'un des principaux objectifs de son plan : atteindre l'objectif de 2% des dépenses de défense de l'OTAN cette année, soit une demi-décennie plus tôt que prévu. Au-delà de l'amélioration de l'état de préparation militaire, les investissements historiques du Canada dans le domaine de la défense génèrent d'importantes retombées économiques : ils stimulent l'innovation, renforcent la base industrielle de défense et créent une prospérité à long terme pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et l'Unité de l'économie canadienne, l'honorable Wayne Long, Secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), et David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) ont fait état d'investissements de plus d'un milliard de dollars à la Base des Forces canadiennes (BFC) Gagetown pour recapitaliser notre principale zone d'entraînement de l'Armée canadienne, introduire de nouveaux systèmes de défense aérienne basés au sol et s'assurer que nos soldats s'entraînent sur des infrastructures construites pour durer le prochain siècle.

Les investissements devraient :

Renforcer la défense nationale du Canada en améliorant l'infrastructure de formation et l'état de préparation opérationnelle dans l'une des principales bases de l'Armée canadienne.

Soutenir les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles grâce à des services de transition améliorés et à des installations modernisées.

Offrir des avantages économiques au Nouveau-Brunswick en créant des emplois, en soutenant l'industrie locale et en stimulant la croissance régionale à long terme.

L'atteinte de 2% n'est pas un point final - c'est le début d'un effort pangouvernemental soutenu visant à rebâtir les Forces armées canadiennes, à rétablir l'état de préparation opérationnelle et à fournir les capacités de combat nécessaires pour dissuader les menaces, défendre le Canada et contribuer à la défense de l'Amérique du Nord et à la sécurité internationale. Au cours de la prochaine décennie, le Canada investira 500 milliards de dollars dans la défense, ce qui le placera sur la bonne voie pour respecter le nouvel engagement de l'OTAN en matière d'investissement dans la défense de 5% du PIB d'ici 2035. Cet investissement soutenu générera également d'importantes retombées économiques pour la population canadienne, en stimulant l'innovation et en développant notre base industrielle de défense nationale.

Le gouvernement du Canada fera progresser ce plan d'investissement à long terme afin de renforcer la défense et la sécurité, en appuyant une équipe de la Défense qui demeure préparée, résiliente et fiable dans un monde de plus en plus complexe.

CITATIONS

« Grâce à des investissements à la BFC Gagetown, nous renforçons les capacités de défense du Canada tout en procurant des avantages réels au Nouveau-Brunswick. Ces initiatives appuient les membres des Forces armées canadiennes, améliorent l'instruction et l'état de préparation et contribuent à une économie locale forte et résiliente. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et l'Unité de l'économie canadienne

« Cet investissement à la Base des Forces canadiennes Gagetown renforce l'état de préparation opérationnelle des Forces armées canadiennes et procure des avantages réels et durables à nos membres, à leurs familles et à l'ensemble de la collectivité. En modernisant l'infrastructure essentielle et en faisant progresser les capacités de formation de calibre mondial, nous veillons à ce que nos forces soient prêtes à défendre le Canada et à se tenir aux côtés de nos alliés dans un environnement de sécurité de plus en plus complexe. En même temps, nous appuyons l'industrie canadienne et créons de bons emplois. C'est ainsi que le Canada se mobilise, respecte ses engagements envers l'OTAN et bâtit un avenir plus solide et plus sûr pour les Canadiens. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Pour respecter les engagements du Canada en matière de défense, nous devons agir plus rapidement, travailler différemment et développer notre base industrielle ici, au pays. Par l'entremise de l'Agence d'investissement pour la défense, nous accélérons l'approvisionnement en matière de défense afin de fournir aux Forces armées canadiennes les capacités dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Nos investissements générationnels dans des bases comme la BFC Gagetown iront de l'avant dans le cadre d'un processus d'approvisionnement modernisé qui renforce la sécurité du Canada, soutient de bons emplois et assure une valeur à long terme pour les Canadiens. »

L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Le champ de tir et le secteur d'entraînement de la BFC Gagetown sont essentiels aux activités de défense au Nouveau-Brunswick et dans l'ensemble du Canada. Ces améliorations feront en sorte que nos soldats s'entraînent dans des infrastructures qui sont construites pour assurer la viabilité des opérations militaires pendant de nombreuses années. Il s'agit d'investissements importants dans le Canada atlantique, qui permettront de moderniser les centres de transition grâce à un nouveau financement qui appuiera les soldats pendant leur service et leur retour à la vie civile. »

L'honorable Wayne Long, Secrétaire d'État responsable de l'Agence du revenu du Canada et Institutions financières

« Je suis ravi de voir cet investissement historique dans la Base de soutien de la 5e Division du Canada - Gagetown. Cet investissement sera transformateur pour nos troupes, notre collectivité, notre région et notre pays. Il s'agit d'investissements générationnels dans nos Forces armées canadiennes qui garantiront qu'elles disposent de l'équipement et des installations dont elles ont besoin pour mener leurs opérations dans un environnement de défense en constante évolution. Dans notre région, cela créera de bons emplois, soutiendra des industries dynamiques et renforcera un secteur de la défense en pleine croissance qui continuera d'être un chef de file à l'échelle nationale. »

David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature)

Les faits en bref

Les investissements à la BFC Gagetown comprennent la réfection du champ de tir et de la zone d'entraînement (871 millions de dollars) et l'établissement d'une nouvelle infrastructure de défense aérienne terrestre (172 millions de dollars).

Un investissement de 20,2 millions de dollars est également prévu pour créer un bâtiment moderne de 1 537 m², centralisant les services de transition afin de mieux soutenir les membres des FAC et leurs familles pendant leur transition vers le retour au service ou à la vie civile. La construction est en cours depuis juin 2024 et devrait se terminer en mars 2026.

Environ 63 milliards de dollars en 2025-2026 ont été dépensés pour la défense dans l'ensemble du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes, de la Garde côtière canadienne et d'autres ministères. Ces investissements permettent de réaliser des progrès tangibles en ce qui concerne le personnel, l'infrastructure, l'équipement et les priorités opérationnelles.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires de base, le développement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage placent le Canada sur la bonne voie pour respecter le nouvel engagement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en matière d'investissement dans la défense, qui consiste à investir 5% du produit intérieur brut d'ici 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue à hauteur de près de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

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SOURCE Défense nationale

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