VILLE DE MISSION, BC, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, a annoncé un investissement fédéral de de plus de 1,6 millions de dollars pour appuyer deux projets de transport actif dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique.

La Ville de Mission recevra un financement pour construire 1,6 km d'infrastructures de transport actif sur le couloir de verdure de la 7e avenue, y compris une piste cyclable bidirectionnelle protégée, des arrêts d'autobus flottants et d'autres travaux d'aménagement paysager. Ces améliorations aideront à promouvoir la sécurité pour tous les usagers des routes et amélioreront l'accès aux parcs, aux écoles et à d'autres destinations importantes dans la collectivité.

Le financement servira également à la conception, l'élaboration, et l'installation de kiosques d'information le long du couloir de verdure Vedder, à Chilliwack, afin d'offrir des points des repère aux usagers sur le réseau cyclable le long de la rivière Vedder. Ce projet, intitulé Experience the Fraser Multi Use Pathway, sera réalisé par Tourism Chilliwack en concertation avec les partenaires autochtones et offrira aux usagers un regard inclusif et historique sur la région et ses cours d'eau.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les options de transport actif accessibles sont la clé pour des collectivités saines, vertes et inclusives. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ces projets communautaires essentiels. Les projets annoncés aujourd'hui fourniront des routes sécuritaires et inclusives pour les résidents du Sud-Ouest de la Colombie-Britannique et encourageront les gens à être actifs. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, les gens ont besoin d'options pour une mobilité active. Le couloir de verdure de la 7e avenue offrira une façon propre, saine et abordable de se déplacer pour les résidents du district Mission. Ces fonds nous aident à moderniser un important corridor des quartiers résidentiels sans avoir de fardeau financier local; c'est pourquoi nous sommes très heureux de recevoir un soutien fédéral aussi important. »

Paul Horn, maire de la Ville de Mission

« Nous sommes honorés d'être l'un des bénéficiaires du financement fédéral pour le transport actif. Ce financement fera avancer la vision partagée à long terme pour la collectivité et aidera à continuer de créer une expérience culturelle immersive pour les résidents et les visiteurs de Chilliwack. Nous avons hâte de travailler avec les partenaires communautaires et les Premières Nations locales pour que nous puissions concrétiser cette vision partagée. »

Brian Minter, président de Tourism Chilliwack

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 608 960 $ pour ces projets par l'entremise du Fonds pour le transport actif.

La ville de Mission recevra un montant de 1 431 480 $ pour réaliser le projet du couloir de verdure de la 7 e avenue, et Tourism Chilliwack recevra 177 480 $ pour réaliser le projet Experience the Fraser Multi Use Pathway .

recevra un montant de 1 431 480 $ pour réaliser le projet du couloir de verdure de la 7 avenue, et Tourism Chilliwack recevra 177 480 $ pour réaliser le projet . Le transport actif désigne le déplacement de personnes et de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif versera 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements et le transport actif plus faciles, plus sécuritaires, plus pratique et plus agréable afin d'appuyer la première Stratégie nationale de transport actif du Canada.

Les administrations municipales, locales et régionales comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif y sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Des demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations présentées par des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées régulièrement.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux évaluations environnementales, ainsi qu'à la signature des ententes de contribution.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias seulement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]