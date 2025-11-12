QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 63,2 millions de dollars pour aider à construire 264 logements locatifs sûrs et abordables à Québec.

Les Appartements Malmo, qui font partie d'un ensemble résidentiel intitulé Les Jardins du Vallon, constituent un immeuble de six étages comprenant 264 logements. Le projet vise à offrir des résultats sociaux concrets en matière d'abordabilité, d'efficacité énergétique et d'accessibilité. Il propose des logements multirésidentiels de grande qualité, dotés de finis haut de gamme et de commodités modernes. Les résidents bénéficieront d'un accès pratique au transport en commun, à une infrastructure pour véhicules électriques, à des services de covoiturage, à des aires de jeux, à des cours intérieures et à bien plus encore.

L'annonce a été faite par l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et député de Louis-Hébert, sur le site des Jardins du Vallon.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations :

« Notre gouvernement agit concrètement pour offrir des logements aux Québécois et aux Canadiens. Avec le Fonds pour le logement abordable, des projets comme les Appartements Malmo permettent de construire de vrais logements accessibles, modernes et durables, qui font une réelle différence pour les familles et la communauté. Je suis fier de voir cette initiative créer des opportunités et améliorer la vie des gens ici, à Sainte-Foy. » - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et député de Louis-Hébert

« Pour le projet des Appartements Malmo, la contribution de la SCHL via le PPCA est majeure! C'est un appui financier de 63 M$ auquel nous avons eu accès pour la réalisation de ce projet. Ce financement, essentiel, nous permet notamment d'augmenter nos standards en matière d'efficacité énergétique et d'offrir 70% des logements qui répondent aux critères d'abordabilité de la SCHL au sein du projet. Dans un contexte connu et très souvent nommé de crise du logement, c'est pour nous un geste concret et porteur de sens! » - Éric Bilodeau, directeur général de Bilodeau Immobilier.

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes.

Renseignements supplémentaires :

