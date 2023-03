VILLAGE NISGA'A de GITLAXT'AAMIKS, BC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé un investissement fédéral de plus de 1,7 million de dollars pour trois projets de transport actif menés par des collectivités autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le village nisga'a de Gitlaxt'aamix reçoit un financement pour la construction d'un nouveau trottoir sur l'avenue Tait, qui s'étendra sur près de 1 kilomètre dans le secteur résidentiel se trouvant au sud de la collectivité et qui permettra aux résidents d'accéder en toute sécurité au centre de santé communautaire, à l'église et au centre récréatif. Le projet consiste également à aménager des passages pour piétons, de même qu'à installer des bancs et des panneaux de signalisation. Le système de drainage et de gestion des eaux pluviales sera bâti afin d'être résilient aux changements climatiques.

Le financement servira également à la réalisation du projet de raccordement du canyon de Witset, un sentier polyvalent qui longera la route 16 dans la Première Nation de Witset. Ce projet consistera à aménager une voie pédestre séparée afin d'offrir aux membres de la collectivité un endroit sécuritaire où marcher et faire du vélo, ainsi que d'améliorer l'accès aux activités culturelles et à la pêche traditionnelle.

La Nation de Lake Babine reçoit également un financement pour aménager un sentier avec éclairage à énergie solaire qui reliera l'avenue Sus à l'école primaire William Konkin, dans le village de Burns Lake. Ces travaux permettront de réduire considérablement le temps que prennent les élèves pour marcher jusqu'à l'école, et il sera ainsi plus facile et plus pratique pour les résidents de choisir un mode de transport actif pour leurs déplacements quotidiens.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en permettant le développement de réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

Les demandes dans le cadre du Fonds pour le transport actif concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue. On a alloué un minimum de 10 % du total de l'enveloppe de financement aux bénéficiaires autochtones pour s'assurer que les collectivités autochtones ont accès au Fonds. De plus, les collectivités autochtones peuvent recevoir un financement pouvant représenter jusqu'à 100 % des coûts admissibles des projets d'immobilisations qui favorisent le transport actif.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Il est crucial que nous continuions, à l'avenir, de faire des investissements dans nos infrastructures publiques ici, dans le nord de la Colombie-Britannique. Les projets de transport actif annoncés aujourd'hui permettront aux membres de la collectivité de rester actifs plus facilement et en toute sécurité, et ils feront de nos collectivités de meilleurs endroits où vivre, travailler et se divertir. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet de l'avenue Tait, qui consiste à aménager un trottoir de 850 mètres, permettra d'offrir au secteur résidentiel environnant et à l'ensemble de la collectivité un accès sécuritaire aux installations communautaires, récréatives et de santé. Le projet est prévu pour les Gitlaxt'aamiks, une collectivité autochtone faisant partie de la Nation autonome des Nisga'a, dans le nord de la Colombie-Britannique. »

Équipe chargée de la réalisation du projet, Village nisga'a de Gitlaxt'aamiks

« La Première Nation de Witset remercie le gouvernement du Canada pour son soutien à la construction d'un sentier sécuritaire et accessible qui mènera à son canyon. Grâce à ce sentier, les piétons de tous âges, quelle que soit leur mobilité, n'auront plus à emprunter ce tronçon de route achalandé. Nous sommes ravis de la construction de notre premier sentier accessible, qui favorisera également l'activité physique et permettra aux membres de notre communauté d'améliorer leur état de santé général. Merci! »

Barry Nikal, chef de la Première Nation de Witset

« Nous avons toujours eu d'excellentes relations de travail avec le village de Burns Lake, et nous sommes ravis de recevoir de nouveau une subvention de la part de la merveilleuse équipe chargée du Fonds pour le transport actif. Nous sommes une collectivité en pleine croissance qui apporte des améliorations positives au sein de nos collectivités, et ces projets nous aident à atteindre nos objectifs. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet : de mes collègues de Lake Babine au village de Burns Lake en passant par l'équipe chargée du Fonds pour le transport actif. »

Bernard Patrick, chef des opérations, Nation de Lake Babine

Le gouvernement du Canada investit 1 760 480 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Le village nisga'a de Gitlaxt'aamix recevra 1 121 750 $ pour le projet de trottoir sur l'avenue Tait, la Première Nation Wiset recevra 380 730 $ pour le projet de raccordement du canyon de Witset et la Nation de Lake Babine recevra 258 000 $ pour le projet de l'avenue Sus et de l'école primaire William Konkin .

. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations environnementales, ainsi qu'à la signature d'ententes de contribution.

