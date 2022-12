VANCOUVER, BC, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé un investissement fédéral de plus de 1,3 million de dollars pour appuyer 27 projets de transport actif en Colombie‑Britannique.

Le financement permettra à la Ville de Vancouver de réaliser une étude visant à déterminer la faisabilité de la construction d'une voie verte traversant l'est de Vancouver du nord au sud. La voie verte relierait un certain nombre de rues et de sentiers locaux discontinus afin d'offrir un parcours continu et relativement plat entre le pont Ironworkers Memorial Second Narrows et la voie verte de Central Valley. Ce projet permettra aux résidents de tous âges, quelles que soient leurs capacités, de se déplacer à pied, à vélo ou par d'autres moyens actifs. La Ville de Vancouver de recueillera des données aux principales intersections, évaluera les répercussions sur la circulation, entreprendra des consultations avec les intervenants, examinera les meilleures pratiques en matière d'infrastructure verte et produira des estimations de coûts. Une fois construite, la voie verte servirait de lien principal, reliant les quartiers, les ensembles d'habitations à loyer modique, les parcs et un grand quartier, et donnerait accès à North Vancouver et à Burnaby.

Les investissements dans le district de Chetwynd contribueront à l'élaboration du plan du réseau de sentiers de la Première Nation des Saulteaux, une stratégie de déplacement actif pour la réserve des Saulteaux, la RI du lac East Moberly n° 169. Cette stratégie permettra de créer des raccordements de sentiers sécuritaires entre les principales destinations de la réserve, notamment les établissements de santé, les écoles et les garderies, les commerces, les zones d'importance culturelle et les bâtiments administratifs. Le plan établira également des politiques qui encouragent l'utilisation communautaire des sentiers et qui intègrent l'histoire, la langue et la culture des Saulteaux dans le réseau de sentiers. Une participation importante de la communauté s'assurera que le plan final reflète les priorités de la Nation.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

« Les options de transport actif accessibles sont la clé de communautés saines, écologiques et inclusives qui répondent aux besoins de tous les résidents. Les projets de planification stratégique comme ceux annoncés aujourd'hui permettront de bâtir des collectivités mieux connectées, d'offrir des voies de déplacement sécuritaires et de nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ces projets essentiels. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le financement annoncé aujourd'hui permettra à la Ville de Vancouver de faire des progrès significatifs dans l'expansion de l'infrastructure cycliste et piétonnière dans l'est de Vancouver, grâce à une exploration plus poussée de la future voie verte Skeena - Cassiar. Une infrastructure cycliste et piétonnière de qualité est un élément essentiel de notre engagement à faire de Vancouver une ville du quart d'heure et la ville la plus accessible au monde. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral pour son esprit de collaboration qui a permis de faire avancer cette importante initiative de transport actif. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

La Première Nation des Saulteaux est heureuse d'être retenue comme candidate dans le cadre du Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada. Nous nous efforçons d'assurer la croissance et le succès continus de notre Nation et nous sommes heureux de contribuer à l'élaboration d'un plan de réseau de sentiers sécuritaires pour notre communauté et nos membres.

Mary N. Doyle, Agente des terres, Première Nation des Saulteaux

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement de personnes et de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs et plus agréables, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada.

Les administrations municipales, locales et régionales comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif y sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Des demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations présentées par des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées régulièrement.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature des accords de financement.

