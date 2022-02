OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada face à la pandémie, en particulier pour les collectivités nordiques et éloignées partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord ont annoncé un financement de 80 millions de dollars pour l'initiative « Accès Nord : Solutions d'approvisionnement pour le logement dans les régions nordiques et éloignées », le troisième cycle du Défi d'offre de logement.

Dans le cadre du cycle Accès Nord, le gouvernement est à la recherche de solutions qui élimineront les obstacles à la chaîne d'approvisionnement dans les régions nordiques et éloignées, et qui ouvriront la porte à un plus grand nombre de logements dont les gens ont grandement besoin. Ces obstacles peuvent comprendre :

de longues distances à parcourir pour obtenir des fournitures et de longs délais d'expédition;

un climat rude et une courte saison de construction;

un coût élevé pour les matériaux et la main-d'œuvre qualifiée.

Pour le cycle Accès Nord, les groupes suivants sont encouragés à poser leur candidature :

les professionnels de la chaîne d'approvisionnement;

les organismes à but lucratif et sans but lucratif;

les gouvernements, organisations et groupes autochtones;

les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens;

les gouvernements (provinciaux, territoriaux, autochtones, municipaux, locaux et régionaux);

les équipes composées de divers participants.

De plus amples renseignements sur le Défi d'offre de logement sont disponibles sur le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi qui est abordable et qui répond à ses besoins. L'accroissement de l'offre de logements exige une réflexion innovatrice et perturbatrice. C'est exactement ce que le cycle Accès Nord du Défi d'offre de logement vise de faire. En présentant les meilleures idées, nous travaillons avec nos partenaires afin de transformer ces idées des réalités qui peuvent régler les problèmes de la chaîne d'approvisionnement du logement dans les collectivités nordiques et éloignées partout au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le Défi d'offre de logement consiste à réunir les bonnes personnes pour trouver des solutions locales qui conviennent à chaque collectivité. L'investissement que notre gouvernement annonce aujourd'hui, rendu possible par la Stratégie nationale sur le logement, mènera à des solutions novatrices qui feront tomber ces obstacles et apporteront des changements positifs réels dans les collectivités nordiques et éloignées. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref :

La pandémie de COVID-19 fait en sorte que des collectivités partout au pays sont confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement. Le Canada doit augmenter l'offre de logements, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin.

doit augmenter l'offre de logements, mais il n'existe pas de solution unique pour répondre à ce besoin. Pour aider les municipalités à accroître leur offre de logements, le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars sur cinq ans pour lancer un Défi d'offre de logement et trouver de nouvelles solutions pour les personnes au Canada à la recherche d'un chez-soi abordable.

Le Défi d'offre de logement est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et vise à :

fournir de nouvelles ressources et trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements et offrir une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada;



aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements et à l'abordabilité, présenter de nouvelles idées et solutions, et favoriser la collaboration et les partenariats.

Le Défi d'offre de logement est une composante d' Impact Canada , une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du Canada.

, une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du Canada. Le premier cycle, « Fondé sur les données » , a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont présenté des solutions innovatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement. Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Le premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer ces solutions.

, a permis de sélectionner 14 finalistes qui ont présenté des solutions innovatrices pour combler les lacunes dans les données sur le logement. Ces participants créeront des solutions technologiques ou méthodologiques pour améliorer la collecte, le partage, l'analyse et l'intégration des données, améliorant ainsi la prise de décision relative à l'offre de logements. Le premier cycle permettra de décaisser jusqu'à 25 millions de dollars pour financer ces solutions. Le deuxième cycle, « Démarrage » , a permis de présélectionner 29 demandeurs qui ont proposé des solutions qui améliorent les processus préalables à l'aménagement de logements abordables. Jusqu'à 40 millions de dollars seront décaissés pour financer ces solutions.

, a permis de présélectionner 29 demandeurs qui ont proposé des solutions qui améliorent les processus préalables à l'aménagement de logements abordables. Jusqu'à 40 millions de dollars seront décaissés pour financer ces solutions. La SCHL s'est associée à Evergreen afin d'aider les demandeurs à trouver les solutions les plus efficaces. Le Programme de soutien du Défi d'offre de logement et le Programme d'élaboration d'idées pour le Nord aideront les demandeurs à proposer des solutions pour améliorer l'accès de leurs collectivités aux chaînes d'approvisionnement.

Le Défi s'harmonise avec la Stratégie nationale sur le logement et l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca

