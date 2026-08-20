Le Canada investit 5,4 millions de dollars additionnels pour soutenir le développement d'un centre de santé virtuel innovant au sein de la Nation dakota de Whitecap

NATION DAKOTA DE WHITECAP, SK, le 20 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé un nouveau financement de 5,4 millions de dollars en faveur du Virtual Health Hub (VHH), aux côtés du chef Darcy Bear et du Dr Ivar Mendez, PDG du Virtual Health Hub, au sein de la Nation dakota de Whitecap.

Cet investissement viendra soutenir le budget de fonctionnement du VHH pour l'exercice 2026-2027 et s'ajoute aux quelque 28,2 millions de dollars déjà investis par Services aux Autochtones Canada (SAC) dans la construction du futur établissement situé au sein de la Nation dakota de Whitecap, dont l'ouverture est prévue pour le début de l'année 2027.

Le VHH met en place un nouveau mode de prestation des soins de santé aux communautés du Nord et aux régions isolées. Depuis un centre de commande ultramoderne situé au sein de la Nation dakota de Whitecap, des professionnels de la santé utiliseront la télésanté, l'intelligence artificielle, la robotique et d'autres technologies émergentes pour permettre aux patients d'avoir accès à des soins de haute qualité sans avoir à parcourir de longues distances.

Ce modèle est conçu pour aider à surmonter certains des obstacles qui ont rendu difficile l'accès aux soins de santé pour les personnes vivant dans les communautés isolées et du Nord. Il permettra de mettre en relation les patients avec des professionnels de la santé en temps réel et d'offrir davantage de services directement au sein des communautés.

Une fois pleinement opérationnel, le VHH soutiendra 80 emplois et aura la capacité de desservir 30 communautés. D'ici 2029, sa portée devrait s'étendre à pas moins de 90 communautés isolées et du Nord.

Le VHH contribuera également à renforcer les capacités en matière de soins de santé pour l'avenir. Grâce à des partenariats avec le Saskatchewan Indian Institute of Technologies et l'Université de la Saskatchewan, il soutiendra des programmes de formation destinés aux étudiants autochtones et aux professionnels de la santé, aidant ainsi davantage de personnes à acquérir les compétences nécessaires pour prodiguer des soins au sein de leurs propres communautés.

Le Virtual Health Hub est un modèle piloté par les Premières Nations qui associe les soins de santé, la technologie, la formation et le leadership communautaire afin d'améliorer l'accès aux soins.

Citations

« Alors que la construction des nouveaux locaux du Virtual Health Hub bat son plein, la Nation dakota de Whitecap est fière de s'associer à ce projet et de permettre aux professionnels de la santé d'offrir des solutions à distance, efficaces et performantes aux communautés isolées et rurales. Lorsque ces locaux ouvriront leurs portes, les résidents des zones rurales et du nord de la Saskatchewan bénéficieront de soins de santé publics plus près de chez eux. »

Chef Darcy Bear

Nation dakota de Whitecap

« Le Virtual Health Hub représente une solution innovante à l'un des défis les plus urgents du Canada en matière de santé : offrir des soins équitables et durables aux populations isolées et mal desservies. Le VHH met en place un établissement spécialisé, le premier du genre au Canada, conçu pour offrir des services de santé virtuels de pointe, notamment des technologies de soins virtuels, de la robotique à présence à distance, des diagnostics assistés par l'intelligence artificielle et un accès en temps réel à des médecins spécialistes. En tirant parti de ces technologies, le VHH vise à améliorer les résultats en matière de santé, à réduire les déplacements des patients et à renforcer la continuité et la coordination des soins dans les communautés de la Saskatchewan et des environs. »

Dr Ivar Mendez

PDG, Virtual Health Hub

« J'appuie fermement le Virtual Health Hub depuis sa création, et je suis convaincue que l'avenir des soins de santé prend forme ici même, au sein de la Nation dakota de Whitecap, grâce à l'innovation dont fait preuve cette communauté. Ce nouveau modèle permettra d'offrir des services de santé de haute qualité à certaines des communautés les plus isolées de la province. C'est un nouvel exemple de la vision et du leadership de la Nation dakota de Whitecap. Félicitations au chef Bear, au Dr Mendez et à toutes les personnes qui ont œuvré pour donner vie à cette initiative révolutionnaire. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le Virtual Health Hub est un projet innovant mené par des Autochtones qui vise à améliorer la santé des populations autochtones et non autochtones vivant dans les communautés rurales, isolées et du Nord de la Saskatchewan. Grâce à la technologie, ce centre de santé virtuel facilite l'accès aux services et aux programmes de santé essentiels. Il permet aux patients des zones isolées de bénéficier de dépistages, d'examens médicaux et de diagnostics en temps réel, à proximité de leur domicile. Le Virtual Health Hub permettra également d'augmenter le nombre de techniciens et de professionnels de la santé autochtones disponibles pour prodiguer des soins adaptés à la culture et pertinents au sein des communautés autochtones.

Le Virtual Health Hub est le fruit d'un partenariat entre les deux paliers de gouvernement, l'Université de la Saskatchewan, le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) et la Nation dakota de Whitecap.

Liens connexes

Nation dakota de Whitecap

Virtual Health Hub (en anglais seulement)

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]