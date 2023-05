FREDERICTON, NB, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Jenica Atwin députée de Fredericton, l'honorable Jill Green, ministre du logement du Nouveau-Brunswick, et Kate Rogers, mairesse de Fredericton ont annoncé un financement de 5 millions de dollars pour Fredericton, l'un des 41 bénéficiaires de la troisième ronde du volet villes de l'Initiative pour la création rapide de logements.

Logo gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet municipal, la ville de Fredericton a approuvé deux projets : le Mahsus Lane Development - Skigin Elnoog, qui fournira 17 logements ainsi que le projet de la société John Howard de Fredericton, qui fournira 8 logements abordables pour un total de 25 logements. Ces logements abordables seront destinés aux populations autochtones, aux nouveaux arrivants, aux Canadiens de race noire, ainsi qu'aux femmes et aux enfants fuyant la violence domestique.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 1,82 million de dollars dans l'octroi d'un supplément au loyer sur 20 ans d'une valeur de 2,28 millions de dollars.

De plus, les représentants fédéraux ont annoncé un montant supplémentaire de 9,3 millions de dollars dans le cadre des premiers deuxième tour du volet projets de l'Initiative pour la création rapide de logements pour la construction de 54 logements abordables dans la Première nation de Ste-Mary's, la Première nation d'Oromocto, la Première nation de Tobique, la Première nation de Elsipogtog, la Première nation de Eel Ground, et la Première nation de Metepenagiag Mi'kmaq. Au total, plus de 14 millions de dollars de financement fédéral ont été annoncés dans le cadre de l'Initiative de logement rapide, ce qui permettra de créer presque 80 nouveaux logements permanents très abordables dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick.

Le financement est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la phase 3 de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets, doté de 1 milliard de dollars, et le volet des villes, doté de 500 millions de dollars. Cet investissement devrait permettre la création d'au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Grâce à l'Initiative de logement rapide, nous créons rapidement de nouveaux logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec la province du Nouveau-Brunswick et ses partenaires autochtones afin de créer davantage de logements abordables pour les personnes vulnérables et les communautés autochtones. C'est l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement continuera d'aider les Canadiens à avoir accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale, ici à Fredericton. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre des solutions en matière de logement au Nouveau-Brunswick et partout au Canada. » - Jenica Atwin députée de Fredericton

« Investir dans des projets de logements sûrs et abordables est essentiel pour aider à construire des communautés dynamiques et durables dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Notre gouvernement a travaillé avec diligence avec nos partenaires et intervenants dans le cadre de l'Initiative de logement rapide et nous nous réjouissons de poursuivre cette importante collaboration afin d'offrir de meilleures options de logement à nos résidents. » - L'honorable Jill Green, ministre de l'Habitation du Nouveau-Brunswick

« Fredericton traverse une crise du logement. Il est urgent que nous travaillions ensemble pour rendre le logement accessible à tous les habitants de notre ville ", commente la mairesse de Fredericton, Kate Rogers. "Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral d'avoir annoncé aujourd'hui un programme de logement rapide qui offrira des options de logement immédiates aux citoyens dans le besoin. » - Kate Rogers, maire de Fredericton

Faits en bref:

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus, consultez la phase 3 de l'ICRL et les critères d'admissibilité .

. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

Annexe :

Les projets bénéficiant d'un financement au titre de l'ICRL 1.0 et 2.0 sont les suivants :

Projet Région Nombre d'unités St. Mary's First Nation (Sitansisk Wolastoqey) - Projet de logements abordables La Première nation de St. Mary's 10 Initiative en matière de logement de la Première nation d'Oromocto La Première nation d'Oromocto 4 Logement d'urgence Hollow Court La Première nation de Elsipogtog 20 Projet de logement du North Shore Mi'kmaq District Council La Première nation de Metepenagiag Mi'kmaq 4 Projet de logement du North Shore Mi'kmaq District Council La Première nation de Eel Ground 4 Projet de maison familiale de 12 unités La Premiere nation de Tobique 12

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mahreen Dasoo, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]