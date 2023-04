Le leadership du Canada en matière d'innovation industrielle et technologique sera mis à l'honneur à la HANNOVER MESSE de 2025

OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - La HANNOVER MESSE est l'un des salons commerciaux axés sur le développement industriel et les technologies les plus importants au monde. Il accueille chaque année jusqu'à 200 000 visiteurs. Il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour les entreprises du monde entier qui se spécialisent dans les technologies numériques, la transformation industrielle, les technologies propres et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

En août 2022, le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz, ont annoncé que le Canada avait accepté de devenir pays hôte partenaire de la HANNOVER MESSE de 2025, à l'invitation de l'Allemagne.

Plus tôt aujourd'hui, le Canada a officialisé sa participation comme pays hôte partenaire de la HANNOVER MESSE de 2025 lors d'une cérémonie de signature qui a eu lieu lors du lancement de la foire commerciale de 2023. Représentant le gouvernement du Canada, Isabelle Poupart, chargée d'affaires a.i. du Canada en Allemagne, a signé un protocole d'entente avec Jochen Kӧckler, président du conseil d'administration de Deutsche Messe AG, l'entreprise responsable de l'organisation de l'événement.

Le Canada pourra profiter de cette occasion pour continuer de renforcer les relations solides qu'il a avec l'Allemagne et pour conclure des ententes avec des entreprises de premier plan en Allemagne, en Europe et partout dans le monde dans le but de mettre en œuvre des solutions conjointes aux défis les plus pressants. Le moment est aussi idéal, car le Canada investit massivement pour atteindre ses objectifs en matière de climat, diversifier son économie, faire croître les industries à faibles émissions de carbone, faire progresser les nouvelles technologies, et appuyer la restructuration des chaînes vitales d'approvisionnement.

La participation annuelle à la HANNOVER MESSE favorise la conclusion de nouveaux partenariats en innovation, le resserrement des relations d'affaires et la définition des industries de l'avenir, y compris celles qui soutiennent la transition énergétique, industrielle et numérique. La HANNOVER MESSE fait également la promotion des femmes dans les industries de la fabrication et des technologies, au moyen du congrès annuel WomenPower.

Le statut de pays partenaire qu'aura le Canada en 2025 lui donnera de la visibilité comme lieu de prédilection pour mener des affaires. En effet, le Canada offre un environnement commercial propice, des industries de premier plan dans le domaine des technologies de pointe et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Il a aussi la ferme volonté de collaborer avec des partenaires ayant des objectifs communs.

Citations

« C'est un honneur et une occasion sans pareille pour le Canada de pouvoir s'associer à l'Allemagne comme pays hôte de la HANNOVER MESSE en 2025. Ce partenariat contribuera à renforcer les liens économiques, politiques et culturels déjà privilégiés qui unissent le Canada et l'Allemagne. La HANNOVER MESSE va nous permettre de travailler de pair avec des partenaires locaux et mondiaux afin d'offrir aux entreprises, aux associations industrielles et aux établissements du Canada une plateforme qui leur permettra de faire valoir notre pays en tant qu'économie de premier plan en matière d'innovation industrielle. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada est un pays novateur en plein essor sur la scène internationale et un important partenaire économique pour l'Allemagne. Deutsche Messe AG et les principales associations industrielles allemandes sont convaincues que le rôle de premier plan que jouera le Canada à la HANNOVER MESSE de 2025 lui permettra d'étendre la portée de ses objectifs de politique économique en Europe et de resserrer les relations bilatérales entre le Canada et l'Allemagne. »

- Le président du conseil d'administration de Deutsche Messe AG, Jochen Köckler

Faits en bref

La HANNOVER MESSE est un salon commercial mondial axé sur les technologies industrielles. Les domaines clés qui y sont présentés sont l'industrie 4.0, la production carboneutre, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, la gestion de l'énergie, ainsi que l'hydrogène et les piles à combustible.

La HANNOVER MESSE de 2023 se déroule du 17 au 21 avril, à Hannover, en Allemagne. Les pays partenaires de l'événement sont l'Indonésie en 2023, un pays européen en 2024, puis le Canada en 2025.

En avril 2023, la ministre et chef de mission adjointe du Canada en Allemagne, Isabelle Poupart, a signé, au nom du gouvernement du Canada, un protocole d'entente avec Deutsche Messe AG pour officialiser la participation du Canada comme pays hôte partenaire à l'édition 2025 de l'événement.

