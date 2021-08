AJAX, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, et le terrain offert par la ville de Vancouver, la population de Vancouver aura accès à une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Mark Holland, député d'Ajax, a annoncé l'octroi d'un prêt assuré de 168,5 millions de dollars pour la construction de deux nouveaux immeubles multirésidentiels à Ajax.

L'ensemble, élaboré par Medallion Developments et situé au 100, rue Bayly, comprend un immeuble résidentiel de 23 étages et un autre de 19 étages, et fournira à Ajax environ 551 nouveaux logements locatifs dont le besoin est criant, à proximité du transport en commun, des écoles et des services aux familles.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

Ce projet est la deuxième phase d'un plan directeur en trois phases connu sous le nom de Vision at Pat Bayly Square. Le gouvernement du Canada a déjà accordé un prêt de 60 millions de dollars pour la première phase de ce plan directeur, afin de contribuer à la construction de 308 nouveaux logements locatifs.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où il peut se sentir chez lui. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs grâce à des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Ajax. Ces nouveaux logements locatifs permettront aux familles d'avoir un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« En fournissant du financement pour la construction de nouveaux logements locatifs, comme c'est le cas pour le projet Vision at Pat Bayly Square, notre gouvernement prend des mesures non seulement pour accroître l'offre de nouveaux ensembles locatifs, mais aussi pour offrir des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités aux familles de la classe moyenne ici même à Ajax, dans les régions avoisinantes et partout au Canada. Il s'agit d'un investissement transformationnel dans notre communauté locale, qui en a désespérément besoin. » - Mark Holland, député d'Ajax

Faits en bref :

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au Canada qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité dans les collectivités urbaines.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide à la population canadienne dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

